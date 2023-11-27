На Рузском водохранилище чудом спасли тонувшего рыбака

Фото: администрация Волоколамского г. о.
Провалившегося под лёд рыбака спасли на Рузском водохранилище недалеко от деревни Глазово. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Волоколамского городского округа.
Любитель зимней рыбалки отправился на промысел, несмотря на тонкий лёд. Мужчине удалось отойти от берега на несколько метров, и лёд дал трещину. Рыбак сразу оказался в ледяной воде. Крики о помощи услышали оказавшиеся поблизости сотрудники государственной инспекции по маломерным судам МЧС.
Он добавил, что сотрудники ведомства проводят рейды и принудительно удаляют рыбаков со льда. Рыболовам также стараются объяснить опасность ситуации.
По словам Волконенкова, лёд на подмосковных водоёмах ещё очень тонкий, местами он едва достигает 2 см. Риск провалиться велик, между тем практически ни у одного рыбака нет с собой средств спасения. Поэтому выходить можно только на крепкий и толстый лёд.
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«Мужчине очень повезло, что мы оказались рядом. В Глазове у нас находится база, где есть специальная техника. Мы на так называемой подушке доехали до рыбака и вытащили его. Мужчина чудом остался жив», – рассказал инспектор ГИМС МЧС России по Московской области Геннадий Волконенков.
По словам Волконенкова, лёд на подмосковных водоёмах ещё очень тонкий, местами он едва достигает 2 см. Риск провалиться велик, между тем практически ни у одного рыбака нет с собой средств спасения. Поэтому выходить можно только на крепкий и толстый лёд.
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Лора Луганская