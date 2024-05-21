На северо-востоке Москвы сбежавшего удава поймали в туалете одной из квартир

Фото: московский департамент ГОЧСиПБ
Спасатели извлекли сбежавшего бело-розового удава из ванной комнаты в квартире на северо-востоке Москвы и передали его хозяйке, сообщил столичный департамент ГОЧСиПБ в своем телеграм-канале.
«Днем 21 мая в службу 112 поступил звонок от обеспокоенной жительницы одной из квартир на Енисейской улице: из унитаза выползает огромный удав», — говорится в сообщении.На место происшествия был направлен дежурный расчет аварийно-спасательного отряда № 3. По прибытии спасатели обнаружили бело-розового удава на унитазе. Оказалось, что змея также живет в этом доме. Пока хозяйка наводила порядок в террариуме, удав пролез под ванной и оказался в соседней квартире. Прогулка рептилии завершилась в ванной комнате соседей.
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