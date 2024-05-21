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На северо-востоке Москвы сбежавшего удава поймали в туалете одной из квартир

21 мая 2024, 16:53
Фото: московский департамент ГОЧСиПБ

Фото: московский департамент ГОЧСиПБ

Спасатели извлекли сбежавшего бело-розового удава из ванной комнаты в квартире на северо-востоке Москвы и передали его хозяйке, сообщил столичный департамент ГОЧСиПБ в своем телеграм-канале.


«Днем 21 мая в службу 112 поступил звонок от обеспокоенной жительницы одной из квартир на Енисейской улице: из унитаза выползает огромный удав», — говорится в сообщении.
На место происшествия был направлен дежурный расчет аварийно-спасательного отряда № 3. По прибытии спасатели обнаружили бело-розового удава на унитазе. Оказалось, что змея также живет в этом доме. Пока хозяйка наводила порядок в террариуме, удав пролез под ванной и оказался в соседней квартире. Прогулка рептилии завершилась в ванной комнате соседей.

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#спасатели
#змея
#происшествия
Турецкое СМИ указало на странности в крушении вертолета с президентом Ирана
Turkiye: лидер Ирана летел не на российском Ми-171, а на американском Bell
21 мая 2024, 16:17

Фото: iStock/BogdanV

Турецкая газета Turkiye указала на странности при анализе катастрофы вертолета с президентом Ирана.
В частности, газета задается вопросами, почему президент летел не на российском Ми, а на вертолете США и по какой причине менялся состав пассажиров.

Как сообщил изданию источник в иранских органах безопасности, все время вертолеты для поездок Раиси выбирались из моделей российского производства, а для поездки в Тебриз предпочтение было отдано американскому вертолету, собранному 30 лет назад.

Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, разбился 19 мая. Утром 20 мая вице-президент Ирана подтвердил данные о гибели президента и его делегации.

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#турция
#сми
#иран
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Чистка в Минобороны РФ продолжается: арестован экс-командующий 58-й армией ЮВО Попов
Экс-командующего 58-й армией ЮВО Попова арестовали за мошенничество
21 мая 2024, 15:37

Фото: iStock/Yingko

Бывшего командующего 58-й армией ЮВО генерал-майора Ивана Попова арестовали на два месяца по подозрению в крупном мошенничестве. Об этом пишет ТАСС.
Следствие установило, что Попов вместе с двумя сообщниками, офицером ЮВО и предпринимателем, продали несколько тысяч тонн металла, который был закуплен в рамках гумпомощи от ВГА Запорожской области. Металлические конструкции предназначались для строительства линии обороны в зоне спецоперации. Их стоимость составила порядка 100 млн рублей.

Напомним, Попова отстранили от командования летом 2023 года и отправили в Сирию. Затем его вызвали на допрос по делу о крупном мошенничестве. Главным подозреваемым был заместитель Попова, однако позже им стал сам Попов.

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#следствие
#минобороны
#арест
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Японец избил жену бананом и попал под суд
Японца арестовали за избиение жены банановой кожурой
21 мая 2024, 15:35

Фото: iStock/PavelRodimov

Мужчину в Японии арестовали за то, что он ударил супругу банановой кожурой.
Об этом пишет издание Mothership. По данным издания, 62-летняя японка позвонила в полицию и сообщила, что муж избил ее банановой кожурой.

По ее словам, супруг находился в нетрезвом состоянии. Прибывшие на место сотрудники полиции допросили мужа японки. Он признался, что действительно несколько раз ударил жену банановой кожурой.

Как выяснилось позднее, конфликт у семейной произошел из-за того, что сосед припарковал свою машину на их участке. Мужчина хотел отчитать водителя, а жена всячески его отговаривала.

Японца привлекут к ответственности за домашнее насилие.

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Поедавшего своих жертв в 90-е маньяка Спесивцева отправили в психбольницу

В Екатеринбурге задержаны начальники областных УЭБиПК и УФНС

Москвичка выбросила двухмесячного сына у супермаркета
#япония
#фрукты
#тюрьма
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Поедавшего своих жертв в 90-е маньяка Спесивцева отправили в психбольницу
В Кемерово суд отправил в психбольницу маньяка, поедавшего жертв в 90-е
21 мая 2024, 15:13

Фото: iStock/Kovshutin Denis

Кемеровский областной суд вынес решение о направлении в психиатрическую лечебницу жителя Новокузнецка Александра Спесивцева, пишет «Лента.ру».
По данным региональной прокуратуры, подсудимый — маньяк, который в 90-е годы съел как минимум 34 жертвы.

Подсудимый будет лечиться в психбольнице специального типа. Как сообщает суд, с марта по сентябрь 1996 года он расправился над 15 потерпевшими, 11 из которых были детьми. Спесивцев издевался над ними, удерживал в своей квартире, причинял страдания.

О его расправах стало известно в 1997 году. Во время обхода он отказался впускать сначала сантехников, а затем участкового. Тогда правоохранители вскрыли входную дверь в квартиру. Там был найден замученный ребенок и фрагменты тел.

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#маньяк
#кемерово
#суд
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В Екатеринбурге задержаны начальники областных УЭБиПК и УФНС
21 мая 2024, 15:07

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В рамках уголовного дела силовики в Екатеринбурге задержали начальника областного УФНС Сергея Логинова и начальника УЭБиПК ГУ МВД по Свердловской области Андрея Дьякова. Об этом пишет ТАСС.
Логинов на должность руководителя областной налоговой службы был назначен в декабре 2011 года. Дьяков возглавляет УЭБиПК с января 2024 года. Сообщается, что по местам службы, а также по месту жительства задержанных проходят обыски.

Ранее сообщалось, что силовики проводят обыски в квартире бывшего помощника экс-депутата Госдумы Валерия Рашкина — Николая Степанова. Сообщается, что обыски проводятся в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева*. СК подозревает Степанова в связях с ним. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*включен в реестр иноагентов и перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга
#компании
#ск
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Москвичка выбросила двухмесячного сына у супермаркета
Женщина бросила двухмесячного ребёнка у супермаркета в Москве
21 мая 2024, 15:03

Фото: iStock/blinow61

В Москве 30-летняя женщина бросила двухмесячного сына у супермаркета на улице Адмирала Ушакова. Об этом сообщает столичная прокуратура.
Согласно сообщению, возле супермаркета случайный прохожий стал свидетелем ссоры супружеской пары, при которой мужчина силой пытался отдать женщине малыша.

«После сделанного им замечания мужчина спешно покинул место конфликта, передав ребенка супруге. Женщина спустя непродолжительное время положила своего двухмесячного сына на бетонные ступеньки и ушла, не обращая внимания на оклики очевидцев», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что брошенного младенца доставили в детскую больницу, его жизнь находится вне опасности. При этом 30-летнюю мать планируется привлечь к уголовной ответственности.

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#мать
#гибель
#мужчина
#школьница
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The Sun: в Британии 98-летний аристократ погнался за кошкой и умер
В Британии 98-летний маркиз Эйлсбери выпал из окна, погнавшись за кошкой
21 мая 2024, 14:58

Фото: iStock/Marina Bagrova

В Британии не стало восьмого маркиза Эйлсбери Майкла Сиднея Седрика Браднелла-Брюса.
Прежде он был известен как виконт Савернейк и граф Кардиган. Об этом пишет The Sun.

По данным издания, 98-летнего аристократа в луже крови нашла его гражданская жена — 88-летняя Тереза Маршалл де Паоли. По ее словам, маркиз мог погнаться за кошкой и выпал из окна. Она нашла его уже под окнами. Полиция и скорая приехали через семь минут. Они заявили, что смерть была мгновенной.

Изначально полиция рассматривала Терезу в качестве подозреваемой.

В прошлом Майкл Сидней Седрик Браднелл-Брюс был пэром и биржевым брокером.

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#великобритания
#смерть
#кошка
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Судившегося с ветераном спецоперации депутата Госдумы сняли с поста
Судившегося с военкором депутата Семигина сняли с поста главы комитета Думы
21 мая 2024, 14:13

Фото: iStock/Oleg Elkov

Судившегося с военкором и ветераном спецоперации Евгением Рассказовым депутата Геннадия Семигина сняли с поста главы комитета Думы, пишет РИА Новости.
Решение приняли на заседании фракции «Справедливая Россия — За правду». Как заявил лидер партии Сергей Миронов, в рамках ротации фракцией принято решение об освобождении от должности председателя комитета по делам национальностей Геннадия Семигина.

Миронов порекомендовал назначить на пост главы комитета по делам национальностей первого зампреда комитета нижней палаты парламента по просвещению Яну Лантратову.

Ранее Семигина раскритиковал за судебное разбирательство с военкором председатель Союза кинематографистов РФ, народный артист и режиссер Никита Михалков.

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#госдума
#депутат
#спецоперация
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Один человек погиб из-за сильной турбулентности на авиарейсе Лондон — Сингапур
Singapore Airlines: один пассажир погиб и 30 пострадали из-за турбулентности
21 мая 2024, 14:07

Фото: iStock/Diy1

Один человек погиб на борту самолёта Лондон — Сингапур из-за сильнейшей турбулентности. Ещё более тридцати человек пострадали. Об этом говорится в заявлении авиакомпании Singapore Airlines.
По предварительным данным, погибший пассажир был не пристегнут. Уточняется, что всего на борту находились 211 пассажиров и 18 членов экипажа.

Борт вылетел из Лондона вечером в понедельник, 20 мая, однако был вынужден сменить курс и приземлиться в Бангкоке. В авиакомпании уточнили, что ее сотрудники работают с правительством Таиланда, чтобы предоставить всем пострадавшим необходимую помощь.

Напомним, ранее исследование университета Рединга показало, что из-за изменения климата самолеты теперь находятся в опасной турбулентности на 55% больше. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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