На школьника оформили кредит на 250 тысяч рублей во время игры в GTA

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Мошенники оформили на 17-летего подростка кредит в 250 тысяч рублей, пока он играл в онлайн-игру GTA 5.
Об этом рассказал источник РЕН ТВ, который знаком с ситуацией. Во время игры модератор с никнеймом gosugameer сообщил 17-летнему школьнику, что его версия игры не лицензирована, и его заблокируют на сервере. Чтобы избежать этого, подростку нужно было включить демонстрацию экрана своего телефона. Школьник выполнил требование. Модератор увидел, что на телефон установлено приложение банка, и попросил зайти в него, но подросток отказался.
Мошенник вывел со счета 50 тысяч рублей из общей суммы кредита. Банковский счет оформили на маму школьника. Она обратилась с заявлением в полицию. В МВД инициировали проверку.
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«Gosugameer попросил зайти мальчика в сообщения, куда сразу стали приходить сообщения с паролями для доступа к банку и перевода денег. Подросток сразу отключил демонстрацию экрана, однако преступник успел оформить кредит на 250 тысяч», - сообщил источник.
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Мария Фирсова