На трассе под Хабаровском спасли раненого тигренка (видео)

Фото: РИА Новости/Георгий Зимарев
На трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре спасли травмированного тигренка, который с трудом передвигался по обочине в сильную метель. Скорее всего, до этого малыша сбила машина.
Затем она ушла, и за тигренком отправился ветеринарный врач из Амурска, который уже знал от водителей о страдающем на дороге детеныше. Маленького хищника планируют отправить в Центр реабилитации диких животных во Владивостоке, чтобы, подлечив, подготовить его к возвращению обратно на волю.
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