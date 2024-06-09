На Украине обнаружили тело очередного уклониста в горах на границе с Румынией

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Украинские пограничники нашли тело очередного уклониста на склоне горы Поп Иван на границе с Румынией. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины (ГПСУ).
Тело военнообязанного обнаружил местный житель. Прибывшие к месту происшествия пограничники вызвали туда сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и полицейских.
Ранее сообщалось, что двое граждан Украины утонули в реке Тиса при попытке сбежать от мобилизации в Румынию. Тела нашли во время патрулирования.
Напомним, на Украине с февраля 2022 года введен режим всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
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Ранее сообщалось, что двое граждан Украины утонули в реке Тиса при попытке сбежать от мобилизации в Румынию. Тела нашли во время патрулирования.
Напомним, на Украине с февраля 2022 года введен режим всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
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Екатерина Коршунова