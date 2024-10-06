На Украине в День учителя сожгли портреты русских писателей

Фото: iStock/OlgaMiltsova
На Украине в День учителя сотрудники «Гончаренко центр», действующего под руководством депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко*, сожгли портреты русских писателей. Об этом сообщил украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.
На опубликованном в сети видео можно заметить, как учителя вместе с детьми поджигают мольберты с портретами поэта Александра Пушкина и писателя Льва Толстого. Уточняется, что портрет автора романа «Преступление и наказание» Федора Достоевского также подожгли.
Украинский законодатель подписал ролик фразой «Пришла пора проститься со всем русским». Примечательно, что спустя некоторое время он удалил публикацию, не объяснив мотивы своего решения.
Ранее сообщалось, что на Украине лишь несколько школ продолжают преподавать русский язык. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Украинский законодатель подписал ролик фразой «Пришла пора проститься со всем русским». Примечательно, что спустя некоторое время он удалил публикацию, не объяснив мотивы своего решения.
Ранее сообщалось, что на Украине лишь несколько школ продолжают преподавать русский язык. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова