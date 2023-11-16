На Украине возбудили дело против Арестовича*

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В Верховной раде Украины сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении экс-советника Офиса президента Украины Алексаея Арестовича*. Об этом в своих соцсетях написала политик из Львова, народный депутат Наталья Пипа.
Она отметила, что информацию об открытии уголовного дела на Арестовича* её сообщили в Национальной полиции Украины.
В своём посте она написала, что ждёт «возвращения разведчика на Украину». Однако добавила, что такой исход маловероятен.
Отметим, что это уже пятое уголовное дело, открытое в отношении Арестовича*. Последнее было возбуждено на Украине в начале октября. Тогда его обвинили в распространении видеоматериалов, иллюстрирующих культ насилия и жестокости.
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*внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности; находится в розыске
В своём посте она написала, что ждёт «возвращения разведчика на Украину». Однако добавила, что такой исход маловероятен.
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*внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности; находится в розыске
Анастасия Чинкова