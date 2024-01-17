На Урале эксгумировали тело школьницы, погибшей при загадочных обстоятельствах

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В Каменске-Уральском Свердловской области эксгумировано тело школьницы, которая погибла в августе 2023 года при загадочных обстоятельствах. Об этом сообщает Baza.
Согласно сообщению, следствию необходимы дополнительные биоматериалы для установления окончательной причины смерти 16-летней Даны.
Отец девочки подтвердил данную информацию и уточнил, что эксгумация состоялась еще в начале декабря прошлого года. Однако никаких результатов, по его словам, пока нет.
Напомним, 10 августа в городе Каменск-Уральский Свердловской области обнаружили труп 16-летней девушки, сброшенным в овраг.
В день убийства девушка ездила в Екатеринбург, чтобы поступить в колледж. Она вернулась домой поздно, когда автобусы уже не ходили, и ей пришлось добираться от электрички пешком. На следующее утро тело девушки обнаружили в овраге, в 10 метрах от дороги. Следов насильственной смерти на ее теле обнаружено не было, однако, полиции долго не удавалось найти ее телефон.
Позже, по камерам видеонаблюдения был вычислен мужчина, который ехал а одном направлении с убитой на велосипеде. Его задержали по подозрению в убийстве девушки.
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Отец девочки подтвердил данную информацию и уточнил, что эксгумация состоялась еще в начале декабря прошлого года. Однако никаких результатов, по его словам, пока нет.
Напомним, 10 августа в городе Каменск-Уральский Свердловской области обнаружили труп 16-летней девушки, сброшенным в овраг.
Позже, по камерам видеонаблюдения был вычислен мужчина, который ехал а одном направлении с убитой на велосипеде. Его задержали по подозрению в убийстве девушки.
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Элина Позднякова