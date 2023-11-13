На Урале срочник погиб при загадочных обстоятельствах в воинской части

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Срочник записал другу видео из воинской части в Елани Свердловской области, а потом выпал из окна.
Уральский портал E1.ru пишет, что 22-летний срочник был родом из Челябинской области. По словам отца, парню нравилось в армии. В день происшествия он созванивался с другом и много шутил.
Также парень снял видео из своего рабочего кабинета в медчасти и отправил товарищу. На видео парень объясняет, что именно входит в его обязанности, показывает обстановку. Чуть позже его без чувств обнаружили под окнами на плацу. Солдата не удалось спасти. Молодой человек погиб.
По данным следователей, часы парня были обнаружены в мусорном ведре. Сослуживцы утверждают, что часы лежали на столе. Никакой записки в кабинете не нашли.
В воинской части в Елани ситуацию не комментируют. Дело взяла на свой контроль уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
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Также парень снял видео из своего рабочего кабинета в медчасти и отправил товарищу. На видео парень объясняет, что именно входит в его обязанности, показывает обстановку. Чуть позже его без чувств обнаружили под окнами на плацу. Солдата не удалось спасти. Молодой человек погиб.
В воинской части в Елани ситуацию не комментируют. Дело взяла на свой контроль уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
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Мария Фирсова