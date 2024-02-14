На Урале учительница 27 раз уколола ребенка циркулем за плохое поведение

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В Свердловской области учительница в школе поселка Малышева исколола руку второклассника циркулем 27 раз. Об этом сообщает Е1.
Отец пострадавшего ученика отвез его в медучреждение. Медики сообщили об этом инциденте в правоохранительные органы. Позднее преподавательница попыталась оправдать свои действия, заявив, что «дала волю эмоциям». В школе проходит проверка по факту произошедшего.
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Екатерина Коршунова