На юге Китая автобус упал в воду после обрушения моста

Фото: CCTV
Автобус упал в воду из-за обрушения части автомобильного моста в городе Гуанчжоу на юге страны после того, как переправу врезался контейнеровоз, сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).
По информации телеканала, несколько транспортных средств упали в воду. Одним из них оказался автобус. По предварительным данным, в момент аварии в нем находился только один водитель, с которым связь в настоящее время не установлена.
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Артем Кузьмин