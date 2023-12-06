Начальника штаба СОБР «Рысь» задержали по делу о банде из 1990-х

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Большинство членов ОПГ, на счету которой числится множество тяжких преступлений с 1998 года, были действующими сотрудники Росгвардии. Такое заявление сделал депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Он уточнил, что задерживали членов банды полицейских спецназовцев с участием ГУСБ Росгвардии.
Он пояснил, что члены банды в начале 2000-х годов выполняли заказные убийства, похищали людей, а также они организовывали разбойные нападения. Примечательно, что большинство задержанных членов банды на момент совершения различных преступлений служило в СОБР ГУБОП МВД. Однако к настоящему моменты все они уволились.
По информации полицейских, члены группировки более 20 лет совершали заказные убийства. Сообщается, что они причастны к ликвидации советника министра путей сообщения в 2002 году и владельца Красногвардейского рынка Москвы в 2004. Следствие утверждает, что банда совершила более 30 преступлений в Москве и некоторых других российских регионов.
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«Это обусловлено тем, что среди задержанных есть и действующие сотрудники Росгвардии, ранее перешедшие в ведомство из МВД. В их числе — начальник штаба СОБР «Рысь» Алексей Алпатов и оперуполномоченный Главного управления полицейского спецназа Сергей Волостных (бывший сотрудник «Гром» ГУНК МВД)», - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
По информации полицейских, члены группировки более 20 лет совершали заказные убийства. Сообщается, что они причастны к ликвидации советника министра путей сообщения в 2002 году и владельца Красногвардейского рынка Москвы в 2004. Следствие утверждает, что банда совершила более 30 преступлений в Москве и некоторых других российских регионов.
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Элина Позднякова