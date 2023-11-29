Налоговая служба насчитала у Блиновской около 1,5 миллиарда рублей недостачи

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Налоговая служба насчитала недостачу в размере порядка 1,5 миллиардов рублей блогером Еленой Блиновской. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала её адвокат Наталия Сальникова.
Напомним, что блогер Елена Блиновская находится под домашним арестом по делу об уклонении от выплаты налогов и отмывании денег. Отмечается, что суд принял решение 14 ноября продлить домашний арест подсудимой до конца января следующего года.
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Анастасия Чинкова