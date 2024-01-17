Названа предварительная причина аварийной посадки Ми-8 в Брянской области

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Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку на трассе М3 в Брянской области из-за технической неисправности. Об этом сообщает Минобороны России.
«По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность», - говорится в сообщении оборонного ведомства.
При этом известно, что экипаж не пострадал.
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Элина Позднякова