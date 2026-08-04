Названа причина пожара на заводе с дизтопливом в Перми

04 августа 2026, 20:05

Пожар на заводе масел в Перми произошел из-за разгерметизации системы охлаждения

Фото: iStock/Distortion Media

Стала известна причина пожара на Камском заводе масел в Перми, где загорелась емкость с дизельным топливом. Ее назвала пресс-служба МЧС России.





По предварительным данным ведомства, причиной стал технологический процесс: разгерметизация системы охлаждения установки с последующим возгоранием.



Напомним, огонь распространился на площади 800 квадратных метров. Специалисты организовали на месте оперативный штаб, а также создали два боевых участка, задействовав ручные, лафетные и пенные стволы.



По последней информации, к тушению пожара привлекли 94 человек и 25 единиц техники. К текущему моменту возгорание локализовали на площади 600 квадратных метров, предотвратив распространение огня на соседние производственные и административные здания.