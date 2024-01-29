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Названа причина странной вспышки в Челябинске

Причиной странной вспышки в небе Челябинска стал взрыв трансформаторной будки
29 января 2024, 18:59
Фото: iStock/dzika_mrowka

Фото: iStock/dzika_mrowka

В поселке Красное поле Сосновского района в 17-ти км от Челябинска взорвалась трансформаторная будка. Именно этот взрыв спровоцировал мощную вспышку света и попал на видео многих местных жителей. Об этом сообщает Shot.
Согласно сообщению, трансформаторная будка взорвалась из-за короткого замыкания. После чего там возник небольшой пожар, который удалось потушить силами сотрудников. Пострадавших нет. Однако без электричества по-прежнему остаются жители трёх населённых пунктов: Моховички, Красное поле и Прудный.

Напомним, странная вспышка света зафиксирована в пригороде Челябинска. Об этом сообщил глава областной Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко, снявший явление на видео.


При этом, по информации издания Baza, после вспышки в районе Красное Поле, а также в соседней деревне Моховички частично пропало электричество.

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#электричество
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#взрыв
#жители
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В Германии жестоко подрались женщины из Грузии и Украины
В Германии подрались женщины из Грузии и Украины, трое попали в больницу
29 января 2024, 19:16

Фото: iStock/picturesd

В немецком городе Гера подрались украинские и грузинские женщины во время совместного отдыха в квартире. Об этом сообщает Bild.
Согласно сообщению, четыре женщины и мужчина из Украины и Грузии устроили совместных отдых в квартире в ночь на 28 января. В какой-то момент между ними завязалась драка, которая продолжилась на улице. Соседи вызвали полицию. Три женщины в ходе потасовки получили серьезные ранения и были госпитализированы. При этом еще одна оказала полицейским сопротивление, из-за чего оказалась в наручниках.

По данному факту началось расследование.

Ранее сообщалось, что в Германии начался суд над беженкой с Украины, которая зарезала хозяина дома из-за того, что не хотелапокидать его жилище.

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#суд
#драка
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#ночь
#женщины
#соседи
#дома
#расследование
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В квартире у главы Wildberries Бакальчук прошли обыски
29 января 2024, 18:50

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В квартире у основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук прошли обыски, об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
По информации СМИ, обыски были инициированы после пожара, разгоревшегося на петербургском складе в селе Шушары. Из квартиры Бакальчук изъяли документацию, связанную со сгоревшим складом.

К следственным действиям также были привлечены несколько топ-менеджеров компании. Ещё почти 30 сотрудников Wildberries признаны свидетелями по уголовному делу о пожаре в Шушарах.

Напомним, крупный пожар на складе разгорелся 13 января. По предварительной версии следствия, причиной возгорания стал поджог.

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#пожар
#поджог
#санкт-петербург
#склад
#интернет-магазины
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В Пермском крае мужчина сбросил с 5 этажа кота и собаку на глазах ребёнка
29 января 2024, 18:02

Фото: istockphoto/Gulnara Mandrykina

В Пермском крае местный житель перед судом ответит за расправу над питомцами.
Об этом пишет Telegram-канал «МВД Медиа». Сообщается, что 34-летний житель Кунгура неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В ноябре он поссорился со своей гражданской женой. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и решил расправиться с питомцами. Пошёл балкон и выкинул с высоты пятого этажа кота и щенка. Собака получила несовместимые с жизнью травмы. Всё происходило на глазах маленького ребенка.

В ближайшее время суд рассмотрит дело о жестоком обращении с животными.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области ветеринаров обвиняют в том, что они выбросили на улицу раненого кота, который истекал кровью. Данную информацию опубликовал Telegram-канал «ЗООПАТРУЛЬ-НН». Сообщается, что инцидент случился в городском округе Сокольский.

Женщина забрала с улицы раненого кота и привезла его в государственное ветеринарное управление. Сотрудница данного учреждения не стала оказывать животному медпомощь и вынесла его на улицу, потому что за ним никто не пришел. При этом женщине сообщили, что кота хотят забрать. Перед тем, как выкинуть его на улицу, сотрудница не предупредила мужчину, который желал приютить кота.

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#животные
#суд
#коты
#собаки
#питомцы
#дети
#уголовное дело
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Суд на Кубани вынес приговор медсестре, из-за которой умерла 10-месячная девочка
29 января 2024, 17:22

Фото: iStock/BrianAJackson

В Краснодарском крае суд вынес приговор медсестре, по вине которой погибли 10-месячная девочка, об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.
По информации следствия, трагедия произошла в феврале 2022 года. 25-летняя женщина работала в Темрюкской центральной районной больницы (ЦРБ) медсестрой. В отделение привезли 10-месячную девочку с термическими ожогами.

Во время промывания катетера девочки, медсестра влила в него препарат «Тиопентал натрия» вместо «Гепарин». Её состояние резко ухудшилось и, несмотря на помощь врачей, она скончалась.

В отношении медицинского сотрудника завели уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. В результате, Темрюкский районный суд приговорил женщину к двум годам лишения свободы.

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#суд
#уголовное медсестра
#краснодарский край
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Странную вспышку света сняли на видео в Челябинске
В Челябинске произошла странная вспышка света
29 января 2024, 17:04

Фото: iStock/MariaKuzkina

Странная вспышка света зафиксирована в пригороде Челябинска. Об этом сообщил глава областной Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко, снявший явление на видео.
«Странное свечение только что произошло в северо-западном направлении Челябинска», - написал Дейнеко в своем Telegram-канале.



При этом, по информации издания Baza, после вспышки в районе Красное Поле, а также в соседней деревне Моховички частично пропало электричество.

Других подробностей пока не приводится.

26 января в Телеграм-каналах появилось видео, напугавшее местных жителей. Недавно Ленобласть и Санкт-Петербург подверглись атаке украинских беспилотников, поэтому причина беспокойства граждан понятна. Очевидцы засняли кадры, на которых виден огромный столб белого дыма, поднимающегося из-за деревьев.

В МЧС быстро отреагировали и пояснили, что взрыв произошел по причине плановых работ по добыче гранитной крошки в одном из карьеров.

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#электричество
#telegram
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В Екатеринбурге отец нашел дочь без сознания и отнёс к жене на работу
29 января 2024, 16:49

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Мужчина обнаружил 2-летнюю дочь в квартире в Екатеринбурге без сознания, но не стал вызывать скорую, а отнёс ребёнка к жене на работу.
E1.ru пишет, что девочка находилась дома с папой, старшим братом и сестрой. Дети играли перед телевизором, отец уснул, а мать в это время находилась на рабочем месте.

Мужчина проснулся и обнаружил дочь без сознания. Он набросил на дочь верхнюю одежду и поехал к жене на работу, где супруги и вызвали скорую помощь.

Врачам не удалось спасти ребёнка. Семья считалась благополучной и на учете никогда не состояла. По информации Telegram-каналов, семья переехала в Екатеринбург из Киргизии.

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#дети
#происшествие
#семья
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В Москве задержали миллиардера Карена Ваценяна
29 января 2024, 16:32

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

В Москве задержали миллиардера, владельца крупнейшей в России компании по производству масла, владеющей брендами Ideal и «Олейна», Карена Ванецяна. В Армении он объявлен в розыск за отмывание денег. Об этом сообщает Shot.
Согласно сообщению, бизнесмена задержали 28 января в центре Москвы. Еще в 2018 году прокуратура Армении возбудила против него дело за отмывание денег с использованием должностных полномочий. В ноябре 2023 году его объявили в розыск.

Следствие выяснило, что Ваценян купил за 15,5 миллионов долларов 12,5% акций Зангезурского медно-молибденового комбината, однако фактически ими владел посол Армении в Ватикане. С помощью незаконных сделок он заработал 35 млн долларов.

А в сентябре 2022 года Ванецян приобрёл российский бизнес американского агротрейдера Bunge. Здесь производятся масла под брендами Ideal, «Олейна» и «Масленица». Сделка завершилась в феврале. Уставный капитал компании бизнесмена после покупки превысил 1,3 млрд рублей.

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#компании
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В питерской школе произошёл взрыв
29 января 2024, 16:19

Фото: istockphoto/Bozidar Acimov

Взорвалась граната, или нечто на неё очень похожее. Есть пострадавший.
«112» сообщает, что ученик 6 класса питерской Гимназии №2 Ярослав Н. принес в школу предмет, который вызвал у одноклассников интерес. Он оказался похож на гранату. Подержать боеприпас мальчик давал всем желающим. Когда предмет перешёл в руки Савелию Б, произошёл взрыв.

Граната оказалась страйкбольной. Пострадавшего проводили к медработнику, оказали первую помощь. Обошлось без серьёзных травм. На место вызвали полицию.

Ярослав отправился домой, но от неприятного разговора это его не спасёт. Савелия забрала домой мама. Полиция и администрация гимназии начали проверку.

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#дети
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#подростки
#взрыв
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Бывший следователь получил срок из-за подмены улик по делу о перестрелке в «Москва-Сити»
Экс-следователь сел на 11 лет из-за улик по делу о стрельбе в «Москва-Сити»
29 января 2024, 15:42

Фото: istock / gorodenkoff

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 11 годам тюремного заключения экс-следователя Левона Агаджаняна за фальсификацию улик по уголовному делу о перестрелке в «Москва-Сити». Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на пресс-службу суда.

По информации следствия, подсудимый, работавший следователем в СКР, заменил протоколы и гильзы на месте преступления, после чего привлек невиновного к ответственности.

Агаджанян был задержан сотрудниками ФСБ в 2020 году. В тоже время в федеральный розыск объявили полковника СКР Сергея Синяговского.

Осужденный расследовал перестрелку охранников двух бизнесменов. 17 ноября 2017 года бизнесмен Дмитрий Павлов праздновал 55-летний юбилей в ресторане Crystal BallRoom в башне «Око». Во время мероприятия охранники гостей виновника торжества поругались из-за неправильно припаркованного авто. Затем стороны начали стрелять друг по другу.

Из-за стрельбы десять человек обратились за помощью к медикам, более 30 человек были задержаны.

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#стрельба
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