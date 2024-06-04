Неизвестные сообщили о бомбе в самолете, летевшем в Минводы

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О бомбе в пассажирском авиалайнере, который летел из Турции в Минводы, сообщили неизвестные. Информацию опубликовал Telegram-канал SHOT. Уточняется, что неустановленные лица потребовали переговорщика, а также выкуп.
По информации канала, звонили со скрытого номера в минувший понедельник вечером, около десяти часов. Со слов неизвестных, самолет авиакомпании «Азимут» заминирован. Переговорщик звонившим нужен, чтобы обговорить сумму выкупа. На борту были пятеро членов экипажа и 101 пассажир. Экстренные службы прибыли в аэропорт Минвод.
Сухой Суперджет сел без проблем в 22:20. Воздушное судно обследовали, не обнаружив никаких взрывных устройств. Эвакуация не понадобилась, а шутников теперь разыскивают.
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Никита Кротов