NYT: 6-этажный дом частично обрушился в Нью-Йорке

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Шестиэтажный жилой дом частично обрушился в Нью-Йорке, сообщила газета The New York Times. Инцидент произошел в здании, которое расположено в Бронксе, в жилом районе Моррис-Хайтс.
Комиссар пожарной охраны Лора Кавана сообщила в Twitter, что пожарные ищут людей, которые могли оказаться в ловушке.Общее число пострадавших в настоящее время уточняется.
Согласно городским отчетам о строительстве, в течение многих лет возникали вопросы относительно безопасности здания. На первом этаже расположено несколько магазинов, в том числе маркет на углу Уэст-Бернсайд-авеню и Фелан-плейс.
Только в прошлом месяце Департамент зданий оштрафовал владельца здания на 2400 долларов за «ветхие и разбитые грязевые насыпи» у основания строительных лесов, которыми было обнесено здание.
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Согласно городским отчетам о строительстве, в течение многих лет возникали вопросы относительно безопасности здания. На первом этаже расположено несколько магазинов, в том числе маркет на углу Уэст-Бернсайд-авеню и Фелан-плейс.
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Артем Путинцев