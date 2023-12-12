NYT: 6-этажный дом частично обрушился в Нью-Йорке

Lexus на большой скорости влетел в дерево на Новом Арбате в Москве, cообщает Telegram-канал SHOT. По предварительной информации, водитель не справился с управлением. Одним из пострадавших оказался чемпион мира по боксу Арслан Яллыев.

ДТП в центре Москвы случилось примерно в половине десятого вечера. В районе дома 19 по Новому Арбату водитель не справился с управлением и на большой скорости влетел в дерево, задев при этом Mercedes. Пострадали сам водитель и его пассажир, с людьми сейчас работают медики. На месте работают службы.