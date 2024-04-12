«Огоньку не найдётся?»: Подростка из Сахалина осудят за осквернение Вечного огня

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В Южно-Сахалинске на подростка возбудили уголовное дело за осквернение Вечного огня, об этом сообщает Следственный комитет по региону.
Напомним, 11 апреля по социальным сетям Сахалина разлетелся видеоролик, на котором девушка-подросток прикуривает сигарету от Вечного огня.
Как сообщили в СК, лица, причастные к совершению этого преступления, уже установлены.
Напомним, ранее уголовное дело было было возбуждено на женщину, которая осквернила монумент «Родина-мать» в Волгограде. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Как сообщили в СК, лица, причастные к совершению этого преступления, уже установлены.
«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично)», — уточнили в региональном СК.
Напомним, ранее уголовное дело было было возбуждено на женщину, которая осквернила монумент «Родина-мать» в Волгограде. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Евгения Парфентьева