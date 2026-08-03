Ощутимое землетрясение произошло в российском регионе

03 августа 2026, 16:37

У берегов Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,6

Фото: iStock/allanswart

Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировали возле побережья Южных Курил в Сахалинской области. Об этом сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.





По ее словам, которые приводит РИА Новости, подземные толчки произошли 3 августа. Их эпицентр находился возле японского острова Хоккайдо — в 100 километрах южнее села Малокурильское на Шикотане. В свою очередь, очаг залегал на глубине 50 километров под морским дном.



Специалист отметила, что толчки силой до двух баллов ощутили жители Шикотана. Угроза цунами при этом не объявлялась.



Ранее сообщалось, что утром 3 августа в южной части озера Байкал зафиксировали землетрясение магнитудой 3,4.