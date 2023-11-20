Основателя сетей «Тануки» и «Ёрш» Орлова объявили в международный розыск

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Основателя сетей ресторанов «Тануки» и «Ёрш» Александра Орлова объявили в международный розыск. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Тверского суда Москвы.
Отмечается, что такая мера связана с причинением ресторатором имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием. По данной статье в отношении ресторатора возбуждено уголовное дело.
Следствие требует избрать в отношении Орлова меру пресечения в виде заочного ареста.
В суде добавили, что дата рассмотрения ходатайства ещё не назначена.
Ранее сообщалось, что Орлова объявили в федеральный розыск по уголовной статье. При этом не уточнялось, по какой именно.
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Следствие требует избрать в отношении Орлова меру пресечения в виде заочного ареста.
Ранее сообщалось, что Орлова объявили в федеральный розыск по уголовной статье. При этом не уточнялось, по какой именно.
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Анастасия Чинкова