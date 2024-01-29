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Осужденный за насилие над женой мужчина получил свободу из-за СВО и отыскал ее

Помилованный за участие в СВО челябинец вернулся и начал следить за бывшей женой
29 января 2024, 10:49
Фото: istock / Sinenkiy

Фото: istock / Sinenkiy

В Челябинске помилованный за участие в спецоперации вернулся домой и начал преследовать бывшую супругу. Об этом женщина рассказала изданию «74.ру».
Россиянка описывает бывшего мужа как «натурального маньяка», который «любит все контролировать» и часто проявляет агрессию. В 2019-м году мужчина избил беременную супругу, заставил ее отрезать волосы и угрожал убийством. За издевательства челябинец получил 6,5 лет тюремного заключения. Однако в марте 2023 мужчина поехал в зону СВО и в конце ноября вернулся в Челябинск.

За этот период женщина переехала и пыталась разорвать связь, однако колонию приходили сведенья о ее перемещениях.


«Он пришел в конце ноября, с детьми «уси-пуси», подарки обещал», — рассказала женщина и заявила, что уже после возвращения бывший муж надругался над ней. «Надо было заявление на изнасилование писать», — отметила женщина.
Сам мужчина в беседе с журналистом издания подтвердил, что вернулся в город. Но обвинения он все отверг, назвав бывшую супругу «алкоголичкой». Помимо этого, бывший заключенный показал корреспондентом видеоролик, на котором женщина оскорбляет его и его мать.

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#женщина
#мужчина
#заявление
#волосы
#сво
#челябинск
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Блогера Тлиашинову допросили по делу о нападении на журналистов
29 января 2024, 11:15

Фото: пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей в МО

Блогер и так называемый «ВИП-тренер» Инна Тлиашинова допрошена в качестве свидетеля по делу о нападении на журналистов «Известий» в Подмосковье. Об этом рассказал адвокат Александр Добровинский.
«Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего. Впереди допросы свидетелей. Тлиашинову уже допросили в качестве свидетеля. Сейчас она дома и отдыхает. Никаких задержаний нет, компания продолжит работу в штатном режиме завтра», – сказал Добровинский ТАСС.
Ранее сообщалось, что в подмосковных Химках во время семинара «Инна ленд», организованном блогером Инной Тлиашиновой, охранники напали на журналистов «Известий», приехавших снимать мероприятие. Корреспондент Наталия Графчикова получила множественные ушибы, у неё также подозревают сотрясение мозга. У оператора сломали камеру и отобрали флэшку.

Следователи возбудили уголовное дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.

Тлиашинова – блогер, которая называет себя «звёздным психологом». Она утверждает, что работала со многими знаменитостями.

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#уголовное дело
#ск рф
#адвокат
#нападение
#подмосковье
#московская область
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Беспилотник рухнул возле нефтеперерабатывающего завода в Ярославе
«112»: БПЛА атаковал нефтеперерабатывающий завод в Ярославле
29 января 2024, 09:42

Фото: istock / rancho_runner

Беспилотный летательный аппарат атаковал нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Ярославле. По предварительной информации, пострадавших нет. Об этом информирует Телеграм-канал «112».

По данным канала, БПЛА самолетного типа рухнул около установки гидрокрекинга.

Место падения беспилотника оцеплено. Ожидается прибытие группы разминирования к месту падения дрона.

Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ сбросил боеприпас на пенсионерку с козой в Белгородской области. Женщина заметила дрон и попытаться спастись. Она начала убегать от беспилотника. В результате, дрон догнал её на кладбище, где и сбросил боеприпасы. Спустя время тело пенсионерки и животного нашел местный фермер.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#завод
#бпла
#аппарат
#беспилотник
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В Петербурге последователи банды треш-блогеров напали на двух человек
29 января 2024, 09:24

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

В центре Санкт-Петербурга орудует группа молодых людей, избивающих прохожих.
РЕН ТВ пишет, что сотрудники центра «Э» обнаружили во время мониторинга Telegram-канал, где опубликовали видео, как несколько юношей бьют человека в ТРК «Галерея». Там же была размещена запись нападения на другого человека в центре Санкт-Петербурга.

«Авторы поста утверждают, что на видео – последователи банды треш-блогеров Турала Мамедова. Они провоцируют конфликты в общественных местах и избивают подростков на камеру, а потом выкладывают ролики в Сеть», –рассказал собеседник телеканала.
Личности нападавших на данный момент не установлены. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее на ситуацию с избиением прохожих в Санкт-Петербурге обратил внимание Александр Бастрыкин, председатель СКР. Было возбуждено уголовное дело.

19 октября были установлены личности всех членов банды, избивавших прохожих на камеру в Санкт-Петербурге. К нападениям оказались причастны 5 подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Парни избивали прохожих на камеру, чтобы стать популярными в интернете. Всего по делу банды треш-блогеров, которую организовал Турал Мамедов, фигурантами проходят 15 молодых людей. Их задержали и арестовали.

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В Жуковском рецидивист угнал машину с помощью отвёртки

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#санкт-петербург
#подростки
#происшествие
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В Жуковском рецидивист угнал машину с помощью отвёртки
29 января 2024, 09:13

Фото: iStock/Viktoriya Kuzmenkova

Мужчину, подозреваемого в угоне, задержала полиция городского округа Жуковский, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, ранее судимый 27-летний житель Воскресенска возвращался ночью из гостей. Возле одного из домов в Жуковском он заметил незапертый отечественный автомобиль. Мужчина сел за руль, при помощи отвёртки завёл двигатель и уехал», — говорится в сообщении.
Доехав до своего места жительства, мужчина снял с автомобиля номера, вытащил магнитолу, которую потом продал, а саму машину перегнал в автосервис, чтобы разобрать на запчасти.
Полиция задержала злоумышленника, а машину вернула владельцу.

Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили под подписку о невыезде.

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#жуковский
#воскресенск
#угон
#полиция
#криминал
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Женщина сделала пластику интимных органов после просмотра порно и пожалела
The Sun: в Австралии женщина сделала пластику интимных органов и пожалела
29 января 2024, 09:07

Фото: istock / yacobchuk

В Австралии 47-летняя местная жительница Венеса Вон пожаловалась, что из-за врачебной ошибки во время пластической операции на половых губах она потеряла возможность заниматься сексом и нормально ходить. Об этом пишет издание The Sun.
Женщина рассказала, что начала комплексовать из-за вида своих гениталий после просмотра порно. Как утверждает Вон, она заметила что ее половой орган выглядит не так, как у актрис взрослых фильмов. Точное решение было принято после обидных слов бывшего молодого человека Ванесы об ее интимных частях тела.

В июне 2020 ей была сделана лабиопластику за 3,5 тысячи долларов (310,5 тысячи рублей). После операции начались осложнения, и боль не проходила.

«Каждые два месяца у меня были инфекции мочевыводящих путей, потому что там не было барьера, не было половых губ, которые должны защищать от микробов», — пожаловалась женщина.
Теперь австралийка не может нормально передвигать, заниматься спортом, а во время интима всегда испытывает боль. Позже ей выплатили шестизначную сумму в качестве компенсации, но по мнению Вон, это недостаточно.

Пострадавшая призвала признать лабиопластику опасной процедурой и запретить ее.

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#женщина
#операции
#компенсации
#тела
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Уральский бывший участковый попал под суд после скандала с тайным захоронением
29 января 2024, 08:43

Фото: istock / David_Bokuchava

В Свердловской области бывшего сотрудника полиции Юрия Золотко обвиняют в превышении должностных полномочий. В феврале 2023 года на местном кладбище в поселке городского типа Шаля было найдено незаконное захоронение трех тел. Об этом пишет РИА Новости.

После обращения местных жителей правоохранительные органы приказали закопать останки обратно без выяснения личности и причин смерти. На следующий день в ту же могилу «официально» похоронили пенсионерку, о чем не сообщили близким погибшей.

«Общественность узнала об этом только сейчас — от шалинского экс-участкового Юрия Золотко. По его мнению, руководство местного отдела МВД не пожелало разобраться в ситуации, потому что связано с так называемой похоронной мафией», — пишет информагенство.
Жена экс-полицейского Кристина выдвинула предложение, что представители администрации кладбища или похоронная служба пытаются экономить деньги, так как все бесхозные тела нужно хоронить в отдельной могиле, с крестом.

Родственники пенсионерки возмущены «соседством» в могиле и планируют перезахоронить покойную. Золотко написал заявление в СК, указав и на другие нарушения. Всего у Золотко было четыре судебных разбирательства с начальством. Два года назад он оспорил в суде незаконное увольнение.

Сейчас бывший силовик находится под домашним арестом. Ему предъявили обвинения в превышении должностных полномочий. Если вина Золотко будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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#мвд
#кладбище
#нарушения
#увольнение
#полицейские
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Британский косметолог пыталась убить соседку из-за слухов о насилии над детьми
29 января 2024, 08:15

Фото: iStock/jeffdalt

37-летняя косметолог из Великобритании Натали Шелли пыталась задушить свою соседку и подругу из-за ошибочных слухов о жестоком обращении и сексуальном насилии над детьми. Об этом пишет издание Daily Mail.
Как сообщает издание, Шелли ворвалась в дом своей соседки и подруги, 35-летней Селин Вудфилд в Хартфорде (графство Чешир). Инцидент произошел 29 июня прошлого года после того, как Шелли узнала, что бывший партнер Вудфилд находится под следствием по обвинению в сексуальном насилии над двумя детьми и жестоком обращении с ними.

«Миссис Шелли сначала действовала должным образом, связалась с полицией, и ей сказали подождать, пока офицер ей перезвонит. Но на этом этапе она приняла крайне неразумное решение и пошла ей навстречу. Она потеряла всякую связь с реальностью и своими чувствами», — отметил адвокат обвиняемой Гарет Робертс.

Натали, которую знакомые описывали как обычно нежную, безмятежную и любящую, душила свою близкую подругу до тех пор, пока она едва могла дышать. Она схватила Селин за волосы и несколько раз дёрнула её голову вверх–вниз, прежде чем её знакомый смог оттащить Шелли в сторону.

В королевском суде Честера обвиняемая, которая управляет косметическим бизнесом, предлагающим своим клиентам процедуры по уходу за ногтями и ресницами, а также нанесение татуировок для онкобольных, призналась в нападении и «несмертельном» удушении.

В итоге её приговорили к году тюремного заключения с отсрочкой на 18 месяцев, а также к 200 часам неоплачиваемой работы и 15 дням реабилитационных мероприятий.

Пострадавшая Селин Вудфилд, по её собственным словам, после нападения больше не чувствовала себя в безопасности, поэтому в конечном итоге продала свой дом, который стоил 500 тыс. фунтов стерлингов, и решила переехать, дабы «вновь обрести чувство безопасности и уединения, которого должен ожидать любой человек, находясь в собственном доме».

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#великобритания
#дети
#женщины
#убийство
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34 американских военных могли получить травмы при атаке дрона на Ближнем Востоке
Reuters: 34 военных США пострадали при атаке дрона на базу в Иордании
29 января 2024, 07:01

Фото: istock / Im Yeongsik

Более 30 американских военных могли получить черепно-мозговые травмы из-за ударов по базе Вооружённых сил Соединённых Штатов Америки на границе Иордании и Сирии. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источник.

«По меньшей мере 34 военнослужащих получили ранения в результате нападения, но ожидается, что это число изменится по мере того, как всё больше людей будут обращаться за медпомощью, согласно заявлению Центрального командования США», — пишет агентство.
Также сообщается, что 8 сотрудников эвакуировали из Иордании с целью оказания медпомощи более высокого уровня, их состояние оценивается как стабильное.

До этого стало известно, что дроны, которые атаковали военную базу США и западную коалицию около Эт-Танф на границе Иордании и Сирии, запустили с территории Ирака. В результате атаки погибли трое военнослужащих.

Ранне в США сообщили, каким образом Вашингтон ответит на смерть своих солдат в Иордании. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#сша
#нападение
#правительство
#травмы
#солдат
#дроны
#военные
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ТАСС: Автомобиль въехал в пост охраны российского посольства в Сеуле
29 января 2024, 05:09

Фото: iStock/Evgenia_Parajanian

Внедорожник в воскресенье вечером врезался в пост охраны у резиденции посольства России в Сеуле, в результате чего находившийся там полицейский получил серьёзные травмы шеи и плеч и был госпитализирован. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС непосредственно в отечественной дипмиссии.
Инцидент произошел 28 января в 22:10 по южнокорейскому времени (16:10 мск). Согласно информации агентства «Рёнхап», водитель автомобиля не был при этом пьян. Полиция сейчас продолжает устанавливать причины происшествия.

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#охрана
#посольство
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#южная корея
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