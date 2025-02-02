Осуждённый на пожизненное убийца Галявиев планировал полностью разрушить школу в Казани

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Приговоренный к пожизненному лишению свободы за убийство девяти человек в казанской гимназии в 2021 году Ильназ Галявиев рассчитывал, что его самодельное взрывное устройство (СВУ) полностью уничтожит школу.
Об этом сообщило РИА Новости, со ссылкой на постановление суда.
Также следователями было установлено, что этот апологет колумбайна перед совершением преступления проводил испытания своего СВУ, чтобы убедиться в его достаточной мощности.
Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии номер 175 в мае 2021 года, тогда погибли девять человек: семеро детей и двое преподавателей. Первоначальная экспертиза признала его невменяемым, однако позже эксперты сделали вывод, что он находился в абсолютно здравом уме в момент совершения преступления.
Обвинение было предъявлено по четырем статьям УК РФ, потерпевшими признаны 667 человек. Галявиев в суде полностью признал вину. Он приговорен к пожизненному заключению с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.
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«Из показаний осужденного следует, что он рассчитывал на то, что взрыв изготовленного им взрывного устройства будет мощным и приведет к большим повреждениям стен вплоть до полного разрушения здания», — приводит агентство выдержку из судебных документов.
Также следователями было установлено, что этот апологет колумбайна перед совершением преступления проводил испытания своего СВУ, чтобы убедиться в его достаточной мощности.
Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии номер 175 в мае 2021 года, тогда погибли девять человек: семеро детей и двое преподавателей. Первоначальная экспертиза признала его невменяемым, однако позже эксперты сделали вывод, что он находился в абсолютно здравом уме в момент совершения преступления.
Обвинение было предъявлено по четырем статьям УК РФ, потерпевшими признаны 667 человек. Галявиев в суде полностью признал вину. Он приговорен к пожизненному заключению с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.
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Александр Бойцов