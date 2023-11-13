Пентагон: Авиакатастрофа в Средиземном море была с вертолётом, а не самолётом

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Глава Пентагона ЛлойдОстин прокомментировал гибель пяти военных США в результате авиакатастрофы в Средиземном море. Однако, как уточнил министр обороны Соединённых Штатов, речь идёт о крушении военного вертолёта, а не самолёта, как сообщали ранее СМИ.
Ллойд Остин заявил, что военнослужащие погибли утром в субботу во время тренировочного полета, и сейчас армейские следователи и ФБР собирают всю информацию об инциденте.
Как сообщало ранее Европейское командование Вооружённых сил США, во время полета произошла какая-то «нештатная ситуация», после чего воздушное судно рухнуло. При этом на враждебные Вашингтону действия в этом регионе со стороны иностранных государств и движений ничего не указывало.
Напомним, что США разместили в Средиземном море две авианесущие ударные группы для защиты Израиля от потенциальных союзников палестинского радикального движения ХАМАС.
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Как сообщало ранее Европейское командование Вооружённых сил США, во время полета произошла какая-то «нештатная ситуация», после чего воздушное судно рухнуло. При этом на враждебные Вашингтону действия в этом регионе со стороны иностранных государств и движений ничего не указывало.
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Артем Путинцев