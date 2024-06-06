Песков: авария в Кемерово является страшной

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Авария с трамваями в Кемерово безусловно является страшной. Об этом журналистам в рамках брифинга сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что российский президент Владимир Путин в курсе ситуации, но не дал особых распоряжений, поскольку службы и так знают свою работу.
«Это, безусловно, страшная авария, и, конечно, мы желаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал в этой аварии», – сказал пресс-секретарь российского лидера.
По последней информации в результате столкновения двух трамваев на Логовом шоссе в Кемерово пострадало 108 человек, 60 из которых уже отпущены домой медиками. Один пассажир погиб.
По словам одного из пассажиров, авария случилась из-за отказа тормозов одного из трамваев.
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Никита Кротов