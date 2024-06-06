Песков: авария в Кемерово является страшной

Авария с трамваями в Кемерово безусловно является страшной. Об этом журналистам в рамках брифинга сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что российский президент Владимир Путин в курсе ситуации, но не дал особых распоряжений, поскольку службы и так знают свою работу.