Певицу Мадонну уронили вместе со стулом во время концерта в Сиэтле

Фото: РИА Новости / Алексей Даничев
Во время одного из концертов проходящего тура Celebration американскую певицу Мадонну уронил танцор. Видео из зала Climate Pledge Arena в Сиэтле, где проходил концерт, стало вирусным в интернете.
В ролике видно, как сидящую на стуле поп-диву наклонил и потащил всего на двух ножках танцор её труппы. При этом сам он был в колготках и в обуви на огромных женских шпильках. В какой момент он потерял контроль, упал и уронил стул с сидящей на нём 65-летней звездой.
Мадонна какие-то две-три секунды, выронив микрофон, просто лежала на сцене. В это время звучала фонограмма. Певица быстро опомнилась, схватила микрофон и продолжила петь лёжа, сделав вид, что падение было задумано с самого начала. Ей помогли подняться, и далее выступление прошло без происшествий.
Летом прошлого года американская поп-дива провела 48 часов в искусственной коме из-за тяжёлой бактериальной инфекции.
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Мадонна какие-то две-три секунды, выронив микрофон, просто лежала на сцене. В это время звучала фонограмма. Певица быстро опомнилась, схватила микрофон и продолжила петь лёжа, сделав вид, что падение было задумано с самого начала. Ей помогли подняться, и далее выступление прошло без происшествий.
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Сергей Калугин