Пытавшийся отравить лётчиков в Армавире действовали при поддержке Украины

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Мужчина, пытавшийся отравить лётчиков в Армавире, действовал при поддержке украинских властей, об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края.
Напомним, в октябре 2023 года именинник из Армавирского военного авиационного училища получил подарок с доставкой. Молодому лётчику привезли торт и ящик с алкоголем, однако, отправитель посылки указан не был. Пробовать подарки студенты не стали, а сразу отправили их на экспертизу, которая установила, что все «презенты» были отравлены.
Оперативно удалось установить, что посылку отправил 32-летний уроженец Мелитополя Егор Семёнов. Доставив посылку мужчина попытался покинуть город, вылетев из аэропорта Ставрополя, там он и был задержан.
В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».
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Оперативно удалось установить, что посылку отправил 32-летний уроженец Мелитополя Егор Семёнов. Доставив посылку мужчина попытался покинуть город, вылетев из аэропорта Ставрополя, там он и был задержан.
«Установлено, что Семенов Е.И., действуя в составе организованной группы с неустановленными лицами из числа сотрудников государственных органов Украины, приобрел не менее 200 флаконов медицинского препарата «Кордиамин» в виде раствора, 76 бутылок с этикетками виски Jameson, 40 бутылок с этикетками коньяка «Кочари», а также торт», — сообщили в прокуратуре по региону.
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Евгения Парфентьева