Под Электрогорском загорелся лес, тушение заняло четыре часа

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Пожар произошёл на территории Электрогорского участкового лесничества — в одном километре от города Электрогорск Павлово-Посадского городского округа, на тушение возгорания у лесных пожарных ушло почти четыре часа, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Возгорание на площади 0,01 га заметил наземный патруль Ногинского филиала Мособллеса. В тушение было задействовано девять лесных пожарных и пять единиц техники», — говорится в сообщении.Отмечается, что пожар был низовым и из-за действий человека. В настоящее время ведётся работа по установлению виновного в поджоге.
В Комлесхозе региона напомнили, что за поджог, который привёл к лесному пожару, предусмотрены крупные штрафы. Для физлица штраф составит до 60 тысяч рублей, для должностного лица — до 110 тысяч рублей, для юрлица — до 2 млн рублей. Кроме того, возможна уголовная ответственность и лишение свободы на срок до десяти лет.
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