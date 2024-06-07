Подросток в Москве случайно лишил жизни бездомного

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В Москве правоохранительные органы расследуют инцидент, в результате которого бездомный мужчина получил смертельную травму. Об этом 7 июня сообщил Telegram-канал «112».
Согласно данным издания, российский подросток шел по Сосинскому проезду, когда его попытался остановить бездомный. Что именно мужчина хотел от подростка, неизвестно, но при приближении мужчина был оттолкнут юношей, упал и ударился головой. Полученная травма оказалась смертельной.
По данному факту возбуждено уголовное дело, подросток был допрошен.
Ранее, 9 января, в Сахалинской области следственные органы начали расследование в отношении 16-летнего юноши, который, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поджег спящего в общежитии бездомного.
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По данному факту возбуждено уголовное дело, подросток был допрошен.
Ранее, 9 января, в Сахалинской области следственные органы начали расследование в отношении 16-летнего юноши, который, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поджег спящего в общежитии бездомного.
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Артем Кузьмин