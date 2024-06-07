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Подросток в Москве случайно лишил жизни бездомного

07 июня 2024, 20:53
Фото: istock / maxim4e4ek

Фото: istock / maxim4e4ek

В Москве правоохранительные органы расследуют инцидент, в результате которого бездомный мужчина получил смертельную травму. Об этом 7 июня сообщил Telegram-канал «112».
Согласно данным издания, российский подросток шел по Сосинскому проезду, когда его попытался остановить бездомный. Что именно мужчина хотел от подростка, неизвестно, но при приближении мужчина был оттолкнут юношей, упал и ударился головой. Полученная травма оказалась смертельной.

По данному факту возбуждено уголовное дело, подросток был допрошен.



Ранее, 9 января, в Сахалинской области следственные органы начали расследование в отношении 16-летнего юноши, который, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поджег спящего в общежитии бездомного.

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В Волгоградской области разбился парашютист
07 июня 2024, 20:43

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Парашютист с более чем 140 прыжками на счету погиб из-за сильного порыва ветра при посадке на базу авиационно-спортивного клуба «Юный ястреб» в Волгоградской области.
«Сегодня на базе центра тренировались опытные спортсмены, включая 32-летнего парашютиста, за плечами которого было 141 прыжок. В результате неожиданного порыва ветра он получил травмы при приземлении, ударившись о столб», — цитирует представителя клуба РИА Новости.
Собеседник агентства пояснил, что мужчина перед прыжком прошел медицинский осмотр и получил допуск. В клубе «Юный ястреб» отметили, что накануне прыжков стояла благоприятная погода.

В областном комитете здравоохранения добавили, что пострадавший был доставлен в больницу города Волжский, но несмотря на усилия врачей, он скончался в реанимации.

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Жена Антона Еговцева пожелала смерти его убийце
07 июня 2024, 19:15

Фото: iStock/Dzurag

Екатерина, жена убитого Антона Еговцева, рассказала, что долгое время не подозревала о чувствах Дмитрия Матвеева к ней. Когда они впервые встретились в больнице, ей было всего 12 лет. В школе они не пересекались, пишет Shot.
По словам Екатерины, Матвеев исчез на 24 года, но в 2022 году неожиданно объявился и начал преследовать ее, устраивая настоящий террор: следил, признавался в любви и вел себя неадекватно.

Он знал, что она замужем и воспитывает ребенка, но это его не останавливало. Несмотря на её неоднократные отказы, Матвеев продолжал добиваться её внимания. Когда он осознал, что Екатерина его отвергла окончательно, он решил избавиться от ее мужа, Антона Еговцева.

Екатерина призналась, что хотела бы, чтобы Матвеева не было в живых, так как он разрушил ее семью, не сумев построить свою собственную, и оставил ее ребенка без отца.

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#убийство
#полиция
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Жизнь ради ВС РФ, покойный генерал-соучастник: Новые подробности дела Попова
Генерал-майор Иван Попов действовал вместе с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым
07 июня 2024, 16:56

Фото: РИА Новости/ РИА Новости

Суд оставил под стражей бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве.
Ни дворцов, ни миллионов денег под матрасом, как у других генералов. Какие заявления сделал Попов в суде, что известно о его долгах, почему следствие просит изменить ему меру пресечения разбирается редакция «Радио 1».

Арест генерал-майора Ивана Попова

Иван Попов был задержан 21 мая. Ему предъявили обвинения по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Следствие считает его причастным к хищению металлоконструкций на сумму свыше 130 миллионов рублей, предназначенных для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области.

Иван Попов не признает вину

«У меня ничего, кроме долгов и кредитов, за душой нет. Следствие считает, что я что-то украл. Я из окопов не вылезал. Построил устойчивую оборону, которая позволила сохранить честь русского оружия и нанести ВСУ сокрушительное поражение, которое, по сути, является переломом всей войны», — рассказал генерал.

Его адвокат Сергей Буйновский ранее отмечал, что в собственности у Попова есть одна квартира, полученная от государства, а также два необустроенных земельных участка.

Следствие просит изменить меру пресечения генералу

Во время заседания следователь заявил, что генерал дал изобличающие показания на других участников хищения.

«Попов дал изобличающие показания на других участников хищения. Я изменил свое отношение, поэтому прошу меру пресечения в отношении обвиняемого изменить», – сказал следователь на заседании второго Западного окружного военного суда.
Прокуратура поддержала решение суда первой инстанции, согласно которому Попов должен находиться под стражей.

Адвокат Иванова заявил, что никаких показаний генерал не давал, он просто отвечал на вопросы, какие документы подписывал и о тех людях, о которых его спрашивали по конкретным обстоятельствам того, что ему вменяют.

Генерал Попов дал изобличающие показания на других участников хищения
Генерал Попов дал изобличающие показания на других участников хищения

Суд отказал следствию в переводе генерала Попова под домашний арест

Второй Западный окружной военный суд вновь отказал в переводе под домашний арест Ивана Попова. Защита будет обжаловать отказ в переводе под домашний арест. Срок следствия продлен до 11 августа 2024 года.

Раскрыт возможный соучастник дела генерала Попова

Стало известно, что бывший командующий 58-й общевойсковой армией генерал-майор Иван Попов, подозреваемый в мошенничестве, действовал вместе с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым. По данным следствия, преступления совершались через «обман и злоупотребление доверием», а также с использованием служебного положения.

Раскрыт возможный соучастник дела генерала Попова
Раскрыт возможный соучастник дела генерала Попова

Олег Цоков погиб прошлым летом в зоне СВО при ударе ракетами Storm Shadow по Бердянску. Он был заместителем командующего Южным военным округом.

Ранее Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщал, что Попов и Цоков вместе служили, принимали участие в боевых действиях и оба стали военачальниками. По данным источника, вина за хищение должна была лечь на плечи Цокова, но тот посмертно получил звание Героя России.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

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#суд
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#прокуратура
#адвокат
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Француз Винатье признал вину по делу о сборе военных сведений
07 июня 2024, 16:48

Фото: istock / Zolnierek

Гражданин Франции Лоран Винатье признал свою вину в сборе информации о военной деятельности Российской Федерации.
«Я признаю свою вину в этом деле», — цитирует Винатье РИА Новости.
В настоящее время Замоскворецкий районный суд рассматривает вопрос о мере пресечения в виде заключения под стражу.

7 июня французскому гражданину было предъявлено обвинение в сборе сведений о российской армии по ч. 3 ст. 330.1 Уголовного кодекса РФ, и его задержали.

По данным Следственного комитета, Винатье на протяжении нескольких лет отказывался подавать документы для включения в реестр иностранных агентов. Согласно версии следствия, он целенаправленно собирал информацию о военной и военно-технической деятельности России.

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Три жителя Талдома поставили на фиктивный учёт почти 30 мигрантов
07 июня 2024, 16:43

Фото: iStock/vichinterlang

Фиктивную постановку на учёт 29 иностранных граждан выявили полицейские при проверке квартир в нескольких микрорайонах Талдома, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Проверки были проведены в микрорайоне ПМК-21, микрорайоне Юбилейный и в Вокзальном переулке. В результате рейда полицейские установили, что три собственника жилья поставили на миграционный учёт 29 иностранцев, при этом не предоставив им реального места для временного проживания», — говорится в сообщении.
Против злоумышленников завели уголовные дела по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» и отпустили до суда под обязательство о явке.

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#талдом
#криминал
#регистрация
#мигранты
#полиция
#мвд московской области
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На территории подмосковного предприятия нашли мины времён ВОВ
07 июня 2024, 15:36

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Два боеприпаса времён Великой Отечественной войны обнаружили в ходе земляных работ на территории предприятия по производству удобрений и грунтов в Волоколамском городском округе, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Об опасных находках в единую службу экстренных вызовов «Система-112» сообщили сотрудники предприятия. Прибывшие на место вызова специалисты определили, что боеприпасы являются пятидесятимиллиметровыми миномётными минами времён ВОВ», — говорится в сообщении.
Взрывотехники поместили проржавевшие мины в специальный контейнер, перевезли их на полигон и там уничтожили с полным соблюдением правил техники безопасности.

Ранее сообщалось, что боеприпасы времён ВОВ отдыхающие нашли во время прогулок в лесу в Волоколамском округе и рядом с деревней под Клином.

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#волоколамск
#мособлпожспас
#боеприпасы
#мина
#великая отечественная война
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В Москве задержали мужчину, убившего пенсионера в Кусковском лесопарке
07 июня 2024, 14:31

Фото: iStock/Rawf8

В Москве задержали мужчину, который убил пенсионера ударом ножа в сердце в Кусковском лесопарке. Об этом сообщает столичный СК.
«Задержан подозреваемый в совершении убийства на территории Кусковского лесопарка», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что убийцей является местный житель 1960 года рождения. Его зовут Александр Штольц. В ближайшее время планируется проведение следственных действий.

По данным Telegram-канала «112», мужчина явился в полицию самостоятельно и признался в совершении преступления.

Во вторник, 4 июня, вечером в парке на востоке Москвы обнаружили тело мужчины с ножевым ранением. Выяснилось, что в момент убийства рядом с мужчиной были две его внучки. Девочки не пострадали.

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#убийство
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#мужчина
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Бездействие полиции, скандалы со звёздами и преследование: Что известно об убитом Еговцеве
Перед убийством Еговцева сталкер два месяца преследовал его жену
07 июня 2024, 14:02

Фото: iStock/Fedorovekb

В пятницу, 7 июня, в СМИ появилась информация об убийстве зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева. Это уже второе громкое преступление, совершённое в столичном регионе за последние два дня.
Еговцева убили в Лобне в подъезде собственного дома, преступник нанёс ему восемь ударов ножом. Что известно об убийце и убитом, а также что стало причиной зверского преступления расскажет редакция «Радио 1».

Момент убийства


Убийца подкараулил 37-летнего Еговцева в подъезде его дома. Когда мужчина вышел из квартиры, злоумышленник нанес ему семь ножевых ранений, но Еговцев сопротивлялся и смог ранить преступника в плечо. Однако сам скончался от потери крови, пишет Shot.

По словам друзей и родственников убитого, Антон болел, у него была высокая температура, поэтому он не смог «победить» своего убийцу.

«Вынуждены сообщить, что сегодня ночью не стало нашего брата, друга, единомышленника, зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева. Его убили около дома. Ведётся следствие. Царствие небесное рабу Божьему Антону! Просим молитв!» — сообщили в «Зове народа».

Что известно о Еговцеве


Антон Еговцев, кроме зампреда, также был пресс-секретарём патриотического движения «Зов народа». Мужчина часто ездил на Донбасс и передавал гуманитарную помощь.

В последнее время движение «Зов народа» написало несколько десятков жалоб на российских звёзд. Общественники жаловались на Элджея, Евгения Чичваркина*, Лолиту, Аллу Пугачёву, Максима Галкина*, Анастасию Ивлееву и других российских знаменитостей.
У погибшего осталась жена и пятилетний сын.


Предполагаемые мотивы преступника


Следователи рассматривают две версии убийства: по личным мотивам и профессиональная деятельность Еговцева.

Оказалось, что преступник ещё в молодости познакомился с женой убитого и влюбился в неё. Спустя много лет он видимо вспомнил о неразделённой любви и начал преследовать Екатерину. Это продолжалось два месяца. Мужчина говорил, что любит женщину и угрожал супругам.

Также следствие рассматривало в качестве возможного мотива для убийства профессиональную деятельность Еговцева.

В итоге СК по Московской области установил, что конфликт между мужчинами возник из-за того, что злоумышленник на протяжении длительного времени преследовал жену погибшего.

Бездействие полиции


Перед смертью Еговцев с супругой трижды обращались в полицию и заявляли о сталкере, который дежурил возле их дома. В первый раз об угрозах около 21:00 сообщила Екатерина. Она рассказала полиции, что под окнами её квартиры в машине сидит человек, который ранее её уже преследовал. Реакции не последовало. Потом в полицию позвонил сам Еговцев около 23:00. Тогда сталкер начал посылать угрожающие знаки. Реакции снова не последовало. Уже около 02:00 случился третий звонок в полицию. К тому времени маньяк уже долбился в дверь квартиры. После этого Еговцев был убит.

Сейчас следствие разбирается в деле и в ближайшее время даст оценку действиям сотрудников полиции по факту халатного отношения на ранее поданные заявления со стороны жены потерпевшего.

Так кто же убийца


Антона Еговцева убил тренер по мотокроссу Дмитрий Матвеев. 37-летний мужчина занимался мотокроссом и обучал других. Он проживал в подмосковной Лобне и ранее работал специалистом в медицинской компании. С Екатериной он познакомился ещё в молодости и страдал от неразделённой любви. Вспомнив об этом он решил преследовать девушку, чем и занимался последние два месяца.

В клуб по мотокроссу, где работал Матвеев, часто заглядывали знаменитости. Ученики отзываются о нём как об адекватном человеке.

В борьбе за жизнь Антон Еговцев ранил своего убийцу в предплечье. По данным СК, сейчас сталкер находится в реанимации. В беседе с SHOT мать Дмитрия рассказала, что она была с ним ночью в палате. По её словам, сын «как будто её и ничего вокруг не слышал».

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* Физическое лицо, исполняющее функции иноагента в России.
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В Тюмени сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железной дороге
07 июня 2024, 12:43

Фото: istockphoto/choochart choochaikupt

Сотрудники тюменского управления ФСБ предотвратили террористический акт на железной дороге. Местный житель, планировавший его совершение, уже задержан и доставлен в следственный изолятор.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ. Мужчина действовал в составе организованной преступной группы. С пособниками он переписывался в одном из мессенджеров. Злоумышленники договаривались совершить террористический акт на участке Свердловской железной дороги, проходящей по территории города. Они намеревались пустить под откос поезд.

Противоправная деятельность террористов была пресечена сотрудниками ФСБ на стадии приготовления к преступлению. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору. Задержанный заключён под стражу.

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