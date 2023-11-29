Погибшая в Турции Двизова и её дочь были застрелены, а затем вывезены в пригород

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Убитая в Турции Ирина Двизова и её дочь были застрелены, а затем вывезены на склон в пригороде Бодрума, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По предварительной версии, россиянок застрелили на вилле в Бодруме, которую они снимали, а затем вывезли за пределы города и бросили там. В настоящий момент по подозрению в убийстве разыскивается бывший муж Ирины, который является гражданином Финляндии.
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Евгения Парфентьева