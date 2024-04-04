Похожий на гранату предмет нашли в каршеринговой машине на западе Москвы

Фото: iStock/by sonmez
Предмет, похожий на гранату Ф-1, нашли в припаркованном каршеринговом автомобиле на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
По предварительной информации, мужчина, который арендовал машину, обнаружил гранату под козырьком и обратился в техподдержку. Сотрудники правоохранительных органов оцепили место, работают кинологи.
Уточняется, что будет проведена проверка найденного предмета.
Ранее сообщалось, что вечером 3 августа 2023 года неизвестный мужчина бросил гранату в салон «Ягуара». По информации СМИ, после попадания в салон авто гранаты произошел взрыв, в результате которого выбило стекла.
Читайте также:
В Москве проводится спецоперация по поиску человека, который бросил гранату в салон автомобиля
В Москве под грузовиком обнаружили похожий на гранату предмет
Взорвавший автомобиль чиновников в Запорожье предстанет перед судом
Уточняется, что будет проведена проверка найденного предмета.
Читайте также:
В Москве проводится спецоперация по поиску человека, который бросил гранату в салон автомобиля
В Москве под грузовиком обнаружили похожий на гранату предмет
Взорвавший автомобиль чиновников в Запорожье предстанет перед судом
Екатерина Коршунова