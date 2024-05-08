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Похожий на снаряд предмет нашли при проведении земляных работ в Москве

08 мая 2024, 10:50
Фото: istockphoto/Alex Kochev

Фото: istockphoto/Alex Kochev

На северо-западе Москвы при проведении земляных работ был обнаружен предмет, похожий на артиллерийский снаряд калибра 120 миллиметров. Это произошло в районе улицы Саляма Адиля в районе Хорошёво-Мнёвники.


От места находки до жилых домов всего около 20 метров, сообщает телеграм-канал 360tv. На место вызваны сапёры и взрывотехники. Место опасной находки оцеплено. Как именно снаряд оказался вблизи жилых построек, пока остаётся неизвестным.

Сотрудники МЧС напоминают: в случае обнаружения любых подозрительных предметов, особенно напоминающих боеприпасы, ни в коем случае не следует самостоятельно прикасаться к ним, трогать и переворачивать — это может стоить жизни и здоровья. Следует немедленно оповестить о находке правоохранительные органы и экстренные службы. Подобными вещами должны заниматься профессионалы.

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#снаряд
#боеприпасы
#сотрудники
#москва
Коломойскому* предъявили подозрение в заказе умышленного убийства
08 мая 2024, 11:29

Фото: istockphoto/BrianAJackson

Украинскому олигарху Игорю Коломойскому* предъявили подозрение в заказе умышленного убийства. Об этом пишет издание «Аргументы и факты» со ссылкой на Telegram-канал Национальной полиции Украины.

Отмечается, что в августе 2003 года в Крыму четверо мужчин избили и ранили ножом юриста. Его удалось спасти. Правоохранители установили исполнителей, которые были задержаны. Теперь они утверждают, что Коломойский* был заказчиком убийства.

Правоохранители не указывают имя Коломойского*, они называют его «известным украинским олигархом». Сейчас он находится под стражей по обвинению в легализации доходов и незаконном завладении 9,2 млрд гривен «Приватбанка».

Ранее украинский бизнесмен Коломойский* подал в суд на Зеленского. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Подмосковье полиция изъяла крупную партию наркотиков
МВД: В Подмосковье задержали подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков
08 мая 2024, 10:58

Фото: istockphoto/Tinnakorn Jorruang

В Подмосковье остановили для проверки документов малотоннажный грузовой автомобиль, в котором обнаружили крупную партию наркотиков. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк в Телеграм-канале.

Отмечается, что при проверке документов водитель сильно нервничал. Было принято решение о досмотре транспортного средства. Полицейские обнаружили 2 950 свертков с прессованным веществом растительного происхождения.

По данным канала, следственно-оперативная группа изъяла обнаруженные брикеты общей массой около трехсот килограммов и передала на экспертизу. Было установлено, что в 240 свертках находилось более 23 килограммов гашиша. Исследование остальной части продолжается.

Со слов задержанных, наркотики они должны были отвезти в Москву. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.

В Москве молодой человек оставил дорожку наркотиков на столике во «Вкусно и точка», а вместе с ней — документы и телефон. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#полицейские
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В Москве годовалая девочка пожевала гашиш, который мать забыла на подоконнике
08 мая 2024, 10:29

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

В Ташкентском переулке в Москве годовалой девочке стало плохо после того, как она пожевала гашиш, который мать забыла на подоконнике. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Женщина увидела как девочка что-то жует. Она попросила открыть её рот, а там — гашиш. Отмечается, что проглотить наркотик она не успела, но кусочки прилипли к зубам. Позже девочке стало плохо.

Мать призналась, что употребляла наркотик. Остатки она положила на подоконник рядом с кроватью девочки и ушла.

Ранее в Новгородской области второклассник выбросил кусок стекла с балкона на голову трехлетней девочке. Мальчик сбросил стекло с высоты пятого этажа. Она попала в реанимацию. У неё диагностировали переломы костей черепа и открытую черепно-мозговую травму. Спасти её не удалось. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Россиянин спас девочку от стаи бездомных собак в Красноярском крае

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#женщина
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#девочка
#наркотики
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Россиянин спас девочку от стаи бездомных собак в Красноярском крае
08 мая 2024, 10:05

Фото: iStock/Golfcuk

В Красноярском крае бездомные собаки напали на 11-летнего ребенка, девочку спас прохожий, пишет SHOT.
По данным Telegram-канала, все случилось в городе Игарск Красноярского края. Бездомные собаки напали на проходившую мимо них школьницу и начали ее кусать.
Ребёнок упал на снег и начал отбиваться от животных, но они все равно продолжали нападение. В ситуацию вмешался случайный прохожий, который разогнал стаю.

По предварительным данным, у девочки диагностировали травмы рук и ног. В настоящее время медики оказывают ей помощь. Жизни девочки ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

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#ребёнок
#собаки
#россия
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В Петербурге жена пырнула мужа и заявила, что он сам упал на нож
08 мая 2024, 09:24

Фото: istockphoto/Michael Nesterov

Жительница Санкт-Петербурга сообщила в полицию, что её супруг неудачно упал на нож. Приехавшие на вызов правоохранители не поверили ей и задержали 31-летнюю женщину, которая к тому же была пьяна.
Инцидент произошёл на проспекте Ударников. Приехавшие полицейские увидели нетрезвую женщину и истекающего кровью мужчину. Его срочно госпитализировали с серьёзной колото-резаной раной правой ноги, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке». Сейчас 46-летний мужчина находится в реанимации.

Женщину отвезли в отделение и составили на неё административный протокол. В её версию о падении супруга на нож оперативники не поверили. К тому же выяснилось, что ранее она уже не раз привлекалась к ответственности за побои и причинение лёгкого вреда здоровью. По факту происшедшего проводится проверка.

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#санкт-петербург
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Военному с Сахалина дали 2,5 года за отказ участвовать в СВО
08 мая 2024, 09:07

Фото: iStock:/BrianAJackson

Военный с Сахалина получил срок за отказ участвовать в спецоперации, пишет ТАСС.
Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал военного виновным и назначил ему наказание в виде 2,5 года лишения свободы. Он будет отбывать срок в колонии общего режима. Сейчас мужчина взят под стражу.

По данным суда, 10 января военнослужащий на территории воинской части, дислоцированной в Сахалинской области, в присутствии других солдат отказался выполнить приказ командира о направлении в зону проведения специальной военной операции для участия в боевых действиях на стороне Российской Федерации.

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#россия
#военные
#спецоперация
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Москвич поджёг девушку во время романтического свидания
08 мая 2024, 08:52

Фото: istockphoto/MangTeng

Необычным и крайне неприятным образом закончилось романтическое свидание длинноногой блондинки со своим ухажёром. Подвыпивший мужчина облил девушку спиртом и поджёг.
Сначала встреча проходила мило и традиционно: парочка сидела за столом в квартире молодого человека в Кунцево, выпивала, закусывала и беседовала о том, о сём, передаёт телеграм-канал SHOT. В какой-то момент разгорячённому винными парами джентльмену не понравились идеи, которые высказывала его леди. Тогда он схватил бутылку со спиртом, вылил её на грудь девушки и поджёг. Та начала тушить огонь рукой.

В результате она получила ожоги груди и правой руки третьей степени и панический страх перед свиданиями. Когда девушка более-менее пришла в себя, она заявила на неадекватного ухажёра в полицию. По факту происшедшего проводится проверка.

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#девушка
#спирт
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Более десятка солдат пострадали на учениях НАТО, прыгая с парашютами
Aftonbladet: 11 бойцов пострадали на учениях НАТО во время прыжков с парашютами
08 мая 2024, 06:22

Фото: istock / Prathaan

Более десяти солдат пострадали в ходе учений НАТО в Швеции из-за прыжков с парашютами. Об этом информирует издание Aftonbladet.
«Одиннадцать человек получили ранения после прыжка с парашютом во время учений НАТО Swift Response в Скиллингарид в провинции Смоланд во вторник», — сообщает газета.
Уточняется, что военнослужащие получили переломы и раны, но их жизни ничего не угрожает. Девять пострадавших были эвакуированы и госпитализированы при помощи вертолета.

Во время учений прыжки с парашютами совершили от 600 до 800 военных Североатлантического альянса. Согласно оценкам Соединенных Штатов, на подобных учениях происходит от 6 до 19 травм такого рода.

Ранее в США раскрыли, что ждёт французских наёмников на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#нато
#солдат
#учения
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Под Тверью курсанты МЧС обнаружили останки 31 павшего в войну красноармейца
МЧС: В Тверской области обнаружили останки 31 без вести пропавшего красноармейца
08 мая 2024, 06:05

Фото: МЧС России

В Тверской области нашли захоронение 31 красноармейца, павшего в боях Великой Отечественной войны. Бойцов обнаружили курсанты Академии Государственной противопожарной службы (АГПС) МЧС России в рамках «Вахты памяти». Информацию разместил Телеграм-канал ведомства.
«В течение двух недель 30 курсантов и офицерский состав нашей Академии проводили поисковые работы на месте ожесточенных боев Ржевско-Сычевской операции 1942 года. Только в одном неучтенном боевом захоронении обнаружены, по предварительным данным, не менее 24 павших солдат, а также три смертных медальона. Один из них удалось прочитать — он принадлежит старшему лейтенанту Николаеву, 1914 г.р., уроженцу города Вологды», — рассказал и.о. главы МЧС России Александр Куренков.
Отряд обнаружил множество личных вещей, боеприпасов и медальонов. По ним установят личности военных. Всех павших красноармейцев перезахоронят с воинскими почестями.

Стоит отметить, что для отряда вуза МЧС РФ это седьмая по счету Вахта Памяти. Её посвятили 79-й годовщине Победы в ВОВ.

Ранее сообщалось, что бойцы восстановили более 30 памятников героям Великой Отечественной войны в ДНР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мчс
#вов
#операции
#солдат
#рф
#великая отечественная война
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