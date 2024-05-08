Похожий на снаряд предмет нашли при проведении земляных работ в Москве

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На северо-западе Москвы при проведении земляных работ был обнаружен предмет, похожий на артиллерийский снаряд калибра 120 миллиметров. Это произошло в районе улицы Саляма Адиля в районе Хорошёво-Мнёвники.
От места находки до жилых домов всего около 20 метров, сообщает телеграм-канал 360tv. На место вызваны сапёры и взрывотехники. Место опасной находки оцеплено. Как именно снаряд оказался вблизи жилых построек, пока остаётся неизвестным.
Сотрудники МЧС напоминают: в случае обнаружения любых подозрительных предметов, особенно напоминающих боеприпасы, ни в коем случае не следует самостоятельно прикасаться к ним, трогать и переворачивать — это может стоить жизни и здоровья. Следует немедленно оповестить о находке правоохранительные органы и экстренные службы. Подобными вещами должны заниматься профессионалы.
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Александр Бойцов