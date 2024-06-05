Полицейские нашли в подмосковной деревне нарколабораторию

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Лабораторию по производству наркотиков обнаружили полицейские в одном из домов в деревне Сотниково городского округа Ступино, задержан арендатор дома — ранее судимый 29-летний житель Домодедова, сообщает пресс-служба подмосковного лавка МВД.
«При обыске в доме сотрудники полиции обнаружили и изъяли костюмы химической защиты, стеклянные колбы, весы, ёмкости с прекурсорами и подносы с остатками кристаллического вещества», — говорится в сообщении.Эксперты проанализировали изъятую жидкость массой свыше шестнадцати килограммов и обнаружили в её составе не менее 500 граммов наркотика мефедрона.
Задержанный признался, что купил всё необходимое для производства мефедрона через интернет, а готовый «продукт» он собирался сбывать через закладки на территории Московской области.
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