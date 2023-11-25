Полсотни детей отравились свинцом после употребления фруктового пюре

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В США зафиксировали свыше 50 случаев отравления свинцом среди детей в возрасте от одного до четырёх лет. Об этом сообщает NBC News.
Отмечается, что в 25 штатах США было зафиксировано 52 случая повышения допустимого уровня свинца в крови маленьких детей. Такие показатели были вызваны употреблением яблочного пюре с корицей от компании WanaBana.
Проведённое тестирование одного из образцов продукта показало, что количество свинца в 200 раз превышает допустимую норму.
Компания ещё 30 октября отозвала все партии своей продукции. Однако позднее стало известно, что в ряде штатов пюре WanaBana по-прежнему находится на прилавках. Также в настоящее время выясняется, поставлялась ли продукция в другие страны.
Собеседница американского телеканала врач Лока Брихер из Миннесоты рассказала, что дети в возрасте до шести лет наиболее уязвимы в воздействию свинца. По её словам, это вещество может приводить к повреждениям мозга и нервной системы, привести к замедлению роста и развития, что скажется и на уровне IQ. Также свинец может вызвать проблемы со слухом и речью.
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Проведённое тестирование одного из образцов продукта показало, что количество свинца в 200 раз превышает допустимую норму.
Собеседница американского телеканала врач Лока Брихер из Миннесоты рассказала, что дети в возрасте до шести лет наиболее уязвимы в воздействию свинца. По её словам, это вещество может приводить к повреждениям мозга и нервной системы, привести к замедлению роста и развития, что скажется и на уровне IQ. Также свинец может вызвать проблемы со слухом и речью.
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Анастасия Чинкова