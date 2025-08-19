«Полтаблетки»: В российском лагере девочка едва не умерла из-за халатности медика

19 августа 2025, 16:54

В новосибирском детском лагере медик не распознала аппендицит у школьницы

Фото: Istock/T Turovska

В Новосибирской области проводится проверка в отношении детского оздоровительного лагеря после инцидента с 12-летней отдыхающей. По словам матери девочки, медицинский работник лагеря не придала значения жалобам ребёнка на острую боль в животе, что привело к тяжёлым последствиям. Об этом сообщает КП-Новосибирск.





13 августа на жалобы девочки медик лагеря дала ей пол таблетки обезболивающего вместо осмотра. Но состояние ребёнка ухудшилось: началась рвота, а вожатые проигнорировали просьбы о помощи. Мать школьницы не могла дозвониться в лагерь — старший педагог грубо бросила трубку.



Позже другой медик зафиксировала температуру и без особого желания предложила вызвать скорую. Родителям пришлось самостоятельно везти дочь в частную клинику в Новосибирске, где ей экстренно прооперировали гангренозный аппендицит с местным перитонитом.



Врачи заявили, что промедление ещё на час могло стоить девочке жизни. На данный момент ребёнок находится дома, а семья готовит жалобы на руководство лагеря и надзорные органы.

