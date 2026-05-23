Популярный певец чуть не сгорел на концерте в Турции
Популярный поп-исполнитель из Турции Тан Ташчы попал в генератор пламени на сцене и подпалил себе волосы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео выступления.
Инцидент произошел вчера вечером во время концерта на стадионе в Измире. Артист подошел к краю сцены и нагнулся, чтобы взять телефон у поклонников, которые хотели с ним сфотографироваться.
В этот момент один из генераторов пламени выстрелил столбом огня прямо ему в лицо. Певец резко отскочил, от его волос пошел дым. На опубликованных в Сети кадрах видно, что у него в руке после случившегося осталась прядь волос.
По словам одной из зрительниц, концерт, проходивший под проливным дождем, останавливать не стали. Ташчы отработал программу до конца. Отмечается, что на этой неделе исполнителя задерживала полиция в рамках антинаркотического рейда, но после дачи показаний его отпустили.
Читайте также: