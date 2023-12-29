Потерянный 65 лет назад кошелёк вернули семье его владелицы

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В США владелец кинотеатра в городе Атланта нашёл кошелёк, который одна из зрительниц потеряла в 1958 году. После этого он вернул находку семье владелицы, которая давно умерла.
Но самое главное — Крис нашёл в кошельке водительские права на имя Флой Калбрет. С помощью интернета хозяин кинотеатра нашли дочь Флой — 71-летнюю Тею Чемберлен. Они приехали к ней и привезли свою находку. Посмотреть на старый кошелёк собрались дети, внуки и даже правнуки Флой Калбрет, которая давно умерла. Было очень трогательно смотреть, как дети рассматривали фотографии своей прабабушки, которую никогда не видели.
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Александр Бойцов