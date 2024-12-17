Появились новые подробности дела экс-замминистра обороны Иванова

Тимур Иванов (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)
Бывший замминистра обороны Тимур Иванов распределял полученные коррупционным путем средства между родственниками. Об этом информирует РИА Новости.
Согласно информации следствия, Иванов использовал способ сокрытия средств с помощью банковских счетов своих родителей, а также бывшей и нынешней жен. Уточняется, что обвиняемый также переоформлял имущество на членов своей семьи.
Напомним, Тимур Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года. Он обвиняется в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. Иванов был задержан и арестован в конце апреля на своем рабочем месте, ему предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ.
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