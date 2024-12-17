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Появились новые подробности дела экс-замминистра обороны Иванова

Иванов распределял полученные преступным путем деньги на счета родителей и жен
Тимур Иванов (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Тимур Иванов (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Бывший замминистра обороны Тимур Иванов распределял полученные коррупционным путем средства между родственниками. Об этом информирует РИА Новости.


Согласно информации следствия, Иванов использовал способ сокрытия средств с помощью банковских счетов своих родителей, а также бывшей и нынешней жен. Уточняется, что обвиняемый также ​переоформлял имущество на членов своей семьи.

Напомним, Тимур Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года. Он обвиняется в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. Иванов был задержан и арестован в конце апреля на своем рабочем месте, ему предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ.

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SHOT показал видео страшного ДТП в Саранске, есть погибшие
SHOT: «Тойота» на скорости впечатала в стену «Ладу» в Саранске — видео
17 декабря 2024, 12:42

Фото: istockphoto/Bilanol

Страшное ДТП, где Toyota на скорости впечатала в стену «Ладу», произошло в Саранске мордовской республики. Кадры продемонстрировал Telegram-канал Shot.
Авторы публикации уточнили, что все произошло на пересечении улиц Ботевградской и Васенко.

По информации Telegram-канала, водитель Toyota в возрасте 42 лет спутал педали в результате чего водитель ВАЗ погиб от страшных травм на месте. Погибшему было 22 года.
Известно, что водителя иномарки не единожды штрафовали за превышение скоростного режима, сейчас его проверяют на наркотики и алкоголь, мужчина работает водителем на «Газели». В результате произошедшего он серьезно не пострадал.

Перед этим сообщалось, что остановлено движение на трассе М-11.

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Движение на трассе М-11 остановлено из-за ДТП
Движение на трассе М-11 остановлено из-за столкновения фур
17 декабря 2024, 12:30

Фото: iStock/JTeivans

На платной трассе М-11 «Нева», в районе города Тосно (Ленинградская область), остановлено движение из-за ДТП: столкнулись два большегруза.
Как сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на группу «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте», у одной из фур разворочена кабина, у другой — прицеп.

Авария произошла на 634-м километре, движение в сторону Санкт-Петербурга оказалось заблокировано. В результате ДТП пострадал один человек, он направлен в больницу. Съезд на автодорогу М-10 «Россия» организован на 546-м километре трассы.

Позже телеканал «78.ru» проинформировал, что движение на 634-м километре трассы М-11 открыто по левой полосе.

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«Законная цель»: стало известно, кто стоит за убийством генерал-лейтенанта Кириллова
Reuters: генерал-лейтенант Кириллов убит в ходе спецоперации СБУ
17 декабря 2024, 11:59

Фото: iStock/FelixRenaud

За убийством начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова стоит СБУ. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в украинском ведомстве.
«Служба безопасности Украины убила российского генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в ходе спецоперации в Москве», — говорится в материале.

Источник издания отметил, что Украина считает Кириллова военным преступником и «абсолютно законной целью».

Накануне, 16 декабря, СБУ объявила Кириллову заочное подозрение. Его обвинили в том, что он отдал приказ использовать запрещенное химическое оружие против украинских войск.

Немецкий журналист, военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке написал, что Кириллова убили через 20 часов после обвинений СБУ.

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#украина
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#вс рф
#сбу
#служба
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В полиции раскрыли, кто устроил стрельбу в христианской школе в США
Стрельбу в христианской школе в Висконсине устроила 15-летняя ученица
17 декабря 2024, 11:52

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Стрельбу в школе в американском городе Мэдисон, штат Висконсин, устроила 15-летняя ученица. Об этом сообщил шеф местной полиции Шон Барнс, передает CNN.
Злоумышленницей оказалась 15-летняя Натали Рапнау, которая предпочитала называть себя Саманта. По словам шефа местной полиции, предположительно, девушка совершила самоубийство, однако официальная причина смерти будет объявлена позже.

Мотивы преступления в настоящее время не установлены. Следователи опрашивают родственников. Также в доме, где проживала Рапнау, были проведены обыски.

В результате стрельбы пострадали один учитель и шесть школьников. Двое пострадавших учеников остаются в критическом состоянии.

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«Убийство исподтишка»: в ГД жестко высказались об убийстве Кириллова
Картаполов обвинил Украину в убийстве генерал-лейтенанта Кириллова
17 декабря 2024, 11:41

Андрей Картаполов (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов считает, что за убийством начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в Москве стоит Украина.
«Это связано с тем, что нацистский киевский режим проигрывает все на поле боя. И снова начал заниматься своими излюбленными методами — убийство исподтишка. Поэтому здесь самое главное продолжать выполнять задачи специальной военной операции», — заявил Картаполов в беседе с «Газетой.Ru».

Он пояснил, что чем быстрее будут выполнены все задачи СВО, тем быстрее закончатся подобные теракты.

Картаполов также отметил, что необходимо принимать меры по защите и охране российских военнослужащих и выразил надежду, на то, что необходимые выводы будут сделаны.
Начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова убили в Москве: подробности, биография, причастность Украины
Начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова убили в Москве: подробности, биография, причастность Украины

В результате взрыва 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве погиб Кириллов и его помощник. Неизвестные подорвали взрывное устройство, которое было заложено в самокат, припаркованный у подъезда дома Кириллова. Оно сработало, когда генерал-лейтенант вышел на улицу и направился в сторону своего автомобиля.

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Очевидцы взрыва, в результате которого погиб Кириллов, делятся подробностями произошедшего

СК России подтвердил гибель начальника РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова
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#вс рф
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Следователи решили допросить охранников дома, у которого погиб генерал Кириллов
Следователи допрашивают охрану дома, где взорвали генерала Кириллова
17 декабря 2024, 11:28

Фото: iStock/Fedorovekb

Следователи приступили к допросу охранников жилого комплекса «Среда» на юго-востоке Москвы, рядом с которым в результате взрыва погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
На данный момент специалисты устанавливают, каким образом подрывники следили за Кирилловым. Согласно информации канала, следователи также намерены изъять камеры ЖК.

Уточняется, что очевидцем трагедии стал случайный прохожий, который вызвал к месту ЧП спасателей.

Напомним, 17 декабря в Москве в результате взрыва погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игорь Кириллов.

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#специалисты
#жк
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«Я жила в аду последние годы»: Седокова прокомментировала суицид бывшего мужа
Седокова отреагировала на смерть бывшего супруга Яниса Тиммы
17 декабря 2024, 11:16

Анна Седокова (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Певица Анна Седакова записала обращение с комментарием после суицида бывшего мужа баскетболиста Яниса Тиммы, видео публикует Shot.
«Вы не представляете в каком я аду просто жила последние годы. Я должна просто спасти своего ребенка от этой информации», — говорит Седокова на видео.

Бывший муж певицы Анны Седоковой, 32-летний латвийский баскетболист Янис Тимма, найден мертвым в подъезде жилого дома в центре Москвы. Причиной смерти, согласно предварительным данным, стало самоубийство. Предполагается, что мужчина был пьян. Следователи обнаружили рядом с телом пустую бутылку из-под водки. Рядом с баскетболистом также лежал телефон с заставкой «позвоните Анне».

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#дома
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На побережье Кубани произошла чрезвычайная ситуация, угрожающая экологии региона
Кондратьев: на Кубани нефтепродукты вынесло на берег на протяжении десятков км
17 декабря 2024, 11:15

Фото: istockphoto/kornyeyeva

Сегодня утром в Краснодарском крае была зафиксирована серьезная экологическая угроза: при мониторинге береговой полосы обнаружены обширные пятна мазута, протянувшиеся на десятки километров от поселка Веселовка в Темрюкском районе до станицы Благовещенской в Анапе. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатора Краснодарского края Вениамин Кондратьев
По поручению губернатора экстренно развернуты оперативные штабы в двух муниципалитетах, которые возглавляют главы МО. Для ликвидации последствий загрязнения на место происшествия направлены группы регионального отряда «Кубань-СПАС» и МЧС России.

На данный момент на месте работают 267 человек и задействовано 50 единиц техники. Губернатор выразил благодарность волонтерам, которые откликнулись на призыв о помощи. В случае необходимости количество задействованных сил и средств будет увеличено. Оперативные службы продолжают свою работу, чтобы минимизировать последствия этого инцидента и защитить экосистему региона.

Напомним, что ранее режим повышенной готовности ввели в четырёх населённых пунктах Темрюкского района Кубани после разлива мазута с двух танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе накануне.

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#губернатор
#мчс
#происшествия
#крушение
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ФСБ задержала жителя Нижнего Новгорода, предложившего Киеву взорвать завод
17 декабря 2024, 10:56

Фото: iStock/Maksim Mikhailov

Сотрудники УФСБ Нижегородской области задержали местного жителя, который предложил украинским спецслужбам осуществить взрыв на предприятии, занимающемся производством военной продукции. Об этом информирует РИА Новости.
По информации пресс-службы ведомства, подозреваемый действовал из идеологических побуждений и вступил в тайный контакт с представителем иностранной спецслужбы, угрожающей безопасности России.

В ходе общения с украинским агентом он предложил подрывать здания и оборудование одного из промышленных объектов, производящего стратегически важные товары для Министерства обороны РФ. Мотивами его действий стали как проукраинские взгляды, так и корыстные интересы.

В результате задержания было возбуждено уголовное дело, а сам подозреваемый теперь находится под стражей, отвечая за свои действия перед законом.

Ранее стало известно, что в Ялте был задержан житель 1993 года рождения, подозреваемый в передаче информации о расположении и передвижении военной техники Российской Федерации в Крыму спецслужбе Украины.

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#уголовное фсб
#сотрудники
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