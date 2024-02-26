«Преследовал и показывал половой орган»: Подмосковный полицейский изнасиловал подростка

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Подмосковного полицейского заподозрили в изнасиловании девочки. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в полиции.
«Полицейский изнасиловал подростка и был уволен из органов внутренних дел», — заявил собеседник издания.По данным ГУМВД, сотрудника патрульно-постовой МУ МВД России «Щёлковское» уволили из-за совершенного «противоправного деяния в отношении несовершеннолетней».
После провального свидания сотрудник с угрозами преследовал потерпевшую. Он затащил в машину и изнасиловал ее, после чего предложил деньги за молчание и запугал, что она не сможет доказать факт совершения преступления. Но дома девочка рассказала об этом матери, и на следующий день они подали заявление в полицию. В тот же день полицейского уволили, а 25 февраля его задержали.
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Алина Юрчак