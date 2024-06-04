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Пристававшего к детям эксгибициониста на велосипеде задержали в Москве

04 июня 2024, 15:45
Фото: iStock/BrianAJackson

Фото: iStock/BrianAJackson

Полицейские задержали в Москве мужчину, который на велосипеде приставал к детям в районе Чертаново.
По информации источника РЕН ТВ, 54-летний эксгибиционист наблюдал за четвероклассницами и демонстрировал перед ними свои обнаженные органы.

Задержание извращенца произошло после того, как 10-летняя школьница пожаловалась своей маме. Девочка рассказала, что во время прогулки с подругой они заметили подозрительного мужчину на велосипеде.



Полицейские оперативно задержали преступника, который оказался безработным жителем Москвы. Мужчина признался в содеянном и был помещен под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье о насильственных сексуальных действиях.

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«Ъ»: инвестора из ФРГ Новака перед приговором по акциям BelkaCar госпитализировали
04 июня 2024, 16:25

Фото: istockphoto/Michał Chodyra

Немецкий инвестор Ральф Новак не пришел на оглашение приговора Тушинского суда столицы по делу о хищении акций каршеринговой компании BelkaCar. Как выяснил «Коммерсант» («Ъ»), накануне Новака госпитализировали с подозрением на гипертонический приступ.
Фигурант перенервничал из-за предстоящего заседания, его самочувствие ухудшилось, и он вызвал бригаду медиков. Сейчас Новак в частной клинике. Врачи оценят его состояние.

В минувший понедельник, 3 июня, Новаку присудили пять лет колонии общего режима, а также штраф в 800 тысяч рублей. Второму фигуранту Ильнуру Азмуханову назначили наказание в виде четырех лет тюремного заключения и штрафа в полмиллиона рублей.

Также в рамках гражданского иска от потерпевшей стороны с подсудимых взыщут 393 миллиона рублей.

МВД России начало расследование осенью 2021 года, после обращения к правоохранителям соучредителя швейцарской компании Bryanston Resources AG Бенедикта Соботки. Заявитель обвинил Новака и еще одного компаньона Фабиана Кройхера в незаконном отчуждении 52% акций каршеринговой компании.

Сделку, со слов Соботки, совершили за его спиной и по заниженному ценнику.

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В Подмосковье арестовали подростка, напавшего с мачете на девушку и мужчину
04 июня 2024, 16:17

Фото: istock / A_N

Подростка, напавшего с мачете на девушку и мужчину в подмосковной Балашихе, арестовали по подозрению в покушении на двойное убийство. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя областного главка СК РФ Ольгу Врадий.
Второго июня в подъезде дома в микрорайоне Железнодорожный Балашихи 17-летний юноша из ревности напал на 18-летнюю девушку и 25-летнего мужчину, нанеся им удары мачете. Вскоре после этого подозреваемый был задержан.

«Семнадцатилетнему юноше предъявлено обвинение в покушении на убийство двух лиц (ч. 3 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ). По ходатайству следствия суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказала Врадий, добавив, что на допросе молодой человек признал свою вину.
Следователи и криминалисты изъяли нож, провели смывы и запросили медицинские документы пострадавших. По информации подмосковной прокуратуры, юноша будет находиться под арестом до 1 августа.

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#рф
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На женщин, повредивших памятник Жукову на Манежной площади, завели дело
04 июня 2024, 15:43

Фото: iStock/Sergey Spritnyuk

На женщин, повредивших памятник Жукову на Манежной площади в Москве, завели дело. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Сообщается, что две женщины нанесли на памятник маршалу Жукову на Манежной площади баллончиком с краской надпись «ГУР». Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 243.4 (Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников).

Ранее сообщалось, что в Калужской области аннулировали российское гражданство гражданина Украины, участвовавшего в нападениях на людей в Белгороде. По информации силовых структур, этот человек родился в Харькове и был гражданином Украины. После переезда в Россию он получил российское гражданство в Калужской области. Уточняется, что молодой человек из-за национальной и расовой ненависти организовал нападения на россиян в Белгороде и привлекал к этому других молодых людей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#человек
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Найденную в фуре на границе с Грузией крупную партию гашиша сняли на видео
04 июня 2024, 15:40

Фото: iStock/Sergey Spritnyuk

В Северной Осетии пограничники задержали огромную партию наркотиков, обнаружив их в на первый взгляд пустом грузовике во время рутинной проверки.
Как сообщил телеканал РЕН ТВ, сначала казалось, что в машине нет ничего подозрительного. Однако в кузове был спрятан тайник, который не сразу заметен. Служебная собака быстро обнаружила его. Внутри стен и пола прицепа оказалось более двух тысяч брикетов с наркотиками.

Изъятие заняло у сотрудников более часа. По результатам экспертизы, было установлено, что в тайнике находилось более 200 килограммов гашиша.

Водитель не смог объяснить происхождение и пункт назначения партии, утверждая, что он не знал о содержимом груза.

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Мужчину забили до смерти в массовой драке в Казани
NEWS.ru: мужчину не смогли спасти после массовой драки в Казани
04 июня 2024, 15:22

Фото: iStock/mrohana

В массовой драке в Казани погиб мужчина. Об этом NEWS.ru сообщила очевидица происшествия.
Отмечается, что драка произошла вечером в понедельник, 3 июня. Женщина рассказала, что помимо участников драки рядом находилась девочка десяти лет.

По словам очевидицы, компания сидела возле детского сада и выкрикивала оскорбления незнакомому мужчине.

«Что точно можно было распознать — это огромное количество нецензурной лексики и оскорблений, шедших из разных сторон. Также в конфликте участвовала женщина, но непонятно, является она его свидетелем или участником, знакома ли она с ними», — приводит слова женщины NEWS.ru.
Она добавила, что одного из участников инцидента пытались спасти медики, однако сделать этого не удалось. Один из мужчин вел себя неадекватно и набрасывался на сотрудников правоохранительных органов, заключила женщина.

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#полиция
#казань
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В Калининградской области в море утонул подросток, спасая друзей
Mash: в Зеленоградске утонул 16-летний подросток, пытавшийся вытащить из воды тонущих друзей
04 июня 2024, 15:02

Фото: iStock/RicoK69

В городе Зеленоградске в Калининградской области утонул 16-летний подросток, который пытался вытащить из воды двух тонущих друзей. Об этом пишет Телеграм-канал Amber Mash.
Сообщается, что группа подростков, которые являются воспитанниками детского дома, развлекалась на пирсе. Младшие из детей, которым было по 13 лет, прыгали в воду. Их стало затягивать. Юноша позвонил спасателям и бросился на помощь. Детей спасли прибывшие на место сотрудники МЧС. Однако спасти самого юношу не удалось. Дело находится на контроле Следственного комитета РФ.

Ранее сообщалось, что одиннадцатиклассник покончил с собой из-за ЕГЭ в Москве. Он боялся, что не сдаст экзамен. Трагедия произошла в Свиблово. Очевидцы обнаружили подростка без сознания под окнами многоэтажного дома. Врачи не смогли спасти школьника. Согласно информации источника, юноша заканчивал православную школу, в семье он был приемным ребенком. По словам матери, в последнее время парень сильно паниковал из-за сдачи ЕГЭ и возможности не поступить в институт.

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Украинца лишили российского гражданства за нападение на прохожих
В Калужской области украинца лишили гражданства РФ за нападение на прохожих
04 июня 2024, 14:01

Фото: istockphoto/Diy13

В Калужской области аннулировали российское гражданство гражданина Украины, участвовавшего в нападениях на людей в Белгороде. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на региональное управление ФСБ.
По информации силовых структур, этот человек родился в Харькове и был гражданином Украины. После переезда в Россию он получил российское гражданство в Калужской области. Уточняется, что молодой человек из-за национальной и расовой ненависти организовал нападения на россиян в Белгороде и привлекал к этому других молодых людей.

В настоящее время уголовное дело по этим нападениям рассматривается в суде. На скамье подсудимых находятся шесть человек, двое из которых несовершеннолетние. Им предъявлены обвинения в зависимости от их роли: покушение на убийство, возбуждение ненависти либо вражды, кража и хулиганство.

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«Сам с собой»: мальчик стал инвалидом после наказания учителя в Малайзии
В Малайзии 11-летний школьник стал инвалидом после учительского наказания
04 июня 2024, 12:45

Фото: istockphoto/SCM Jeans

Инвалидом после учительского наказания стал 11-летний мальчик в Малайзии. Об этом пишет издание The Straits Times. Уточняется, что преподаватель оставил ученика на жаре на три часа, поскольку тот в чем-то провинился. Инцидент произошел 30 апреля.
В результате такого воспитания пострадавшего Могахана Селви увезли с тепловым ударом в госпиталь.

Его мама сообщила, что у мальчика после произошедшего серьезные психические проблемы, и его признали инвалидом.

Также она уточнила, что раньше Могахан любил играть со своими сестрами и братьями и вообще был весьма жизнерадостный. Теперь же мальчик «прячется ото всех и разговаривает сам с собой».

По словам матери, медики ей сообщили, что Могахану нельзя учиться в обычной школе, поэтому теперь ему предстоит обучение с особенными детьми.

Семья подала на школу в суд.

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СМИ сообщили о ранении польского пограничника на границе с Белоруссией
RMF FM: сотрудник Пограничной службы Польши ранен на границе с Белоруссией
04 июня 2024, 12:35

Фото: iStock/Stadtratte

На границе с Белоруссией был ранен сотрудник Пограничной службы Польши, передает радиостанция RMF FM.
«Сотрудник пограничной службы получил травмы головы и был госпитализирован после того, как его ударили палкой во время попытки группы мигрантов насильственно пересечь границу из Белоруссии в Польшу», — сообщается в радиопередаче.
Отмечается, что инцидент произошел в понедельник утром в районе Беловежи, расположенном в Подляском воеводстве. Раненый офицер в настоящее время находится в больнице.

В последнее время польские пограничники почти ежедневно сталкиваются с агрессивным поведением мигрантов за стальным заграждением на границе с Белоруссией.

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