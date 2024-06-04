Пристававшего к детям эксгибициониста на велосипеде задержали в Москве

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Полицейские задержали в Москве мужчину, который на велосипеде приставал к детям в районе Чертаново.
По информации источника РЕН ТВ, 54-летний эксгибиционист наблюдал за четвероклассницами и демонстрировал перед ними свои обнаженные органы.
Задержание извращенца произошло после того, как 10-летняя школьница пожаловалась своей маме. Девочка рассказала, что во время прогулки с подругой они заметили подозрительного мужчину на велосипеде.
Полицейские оперативно задержали преступника, который оказался безработным жителем Москвы. Мужчина признался в содеянном и был помещен под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье о насильственных сексуальных действиях.
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Задержание извращенца произошло после того, как 10-летняя школьница пожаловалась своей маме. Девочка рассказала, что во время прогулки с подругой они заметили подозрительного мужчину на велосипеде.
Полицейские оперативно задержали преступника, который оказался безработным жителем Москвы. Мужчина признался в содеянном и был помещен под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье о насильственных сексуальных действиях.
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Артем Кузьмин