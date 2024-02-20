Прокуратура предъявила обвинение молодому москвичу, похитившему шесть икон

Фото: Фотобанк Московской области
В суд направлено уголовное дело, которое было возбуждено против 18-летнего москвича за кражу предметов, имеющих особую историческую, художественную и культурную ценность.
«Он (обвиняемый – ред.) обвиняется по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, с причинением значительного ущерба), ч. 1 ст. 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих особую историческую, художественную или культурную ценность)», — сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.Следствие установило что в августе 2023 года обвиняемый находился в доме священнослужителя на территории Старообрядческого Храма Покрова Пресвятой Богородицы на Остоженке и похитил шесть икон середины XIX века.
«Согласно заключению экспертизы похищенные иконы характеризуют пласт церковного искусства, связанный преимущественно с продукцией иконописных сел Владимирской губернии (Палех, Мстера), и имеют историко-культурное, художественное и коллекционное значение, а также могут представлять интерес для музейных собраний. Материальный ущерб превысил 225 тыс. рублей», — рассказали в прокуратуре.
Уголовное дело для рассмотрения направили в Хамовнический районный суд Москвы. В настоящее время иконы возвращены владельцу.
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Сергей Калугин