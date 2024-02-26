Прокурор запросил пожизненный срок для актера из «Глухаря» за госизмену

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Гособвинение запросило пожизненное наказание российскому актеру Кириллу Канахину* по обвинению в госизмене. Об этом информирует ТАСС,
Актер обвиняется по статье 275 УК РФ (государственная измена, то есть переход на сторону противника, совершенный гражданином Российской Федерации). Сейчас он находится на Украине, его будут судить заочно.
Напомним, 41-летний Канахин* является сторонником праворадикальных националистических взглядов. Участвуя в боях на стороне ВСУ в «Русского добровольческого корпуса»**. Весной прошлого года он принимал участие в нападении на Белгородскую и Брянскую области.
Ранее сообщалось, что суд продлил арест актёру из сериала «Слово пацана» Базанову по делу об убийстве. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак