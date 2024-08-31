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Пропавшая в Турции россиянка найдена мертвой

Milliyet: тело пропавшей 17 августа россиянки обнаружили в субботу в Мармарисе
31 августа 2024, 15:48
Фото: iStock/sreeyashlohiya

Фото: iStock/sreeyashlohiya

Тело российской туристки Натальи Сомовой, которая пропала 17 августа, обнаружено в субботу в турецком курортном районе Мугла. Об этом информирует газета Milliyet.
Согласно информации источника, тело женщины было извлечено из воды командами береговой охраны и доставлено на берег. Уточняется, что в настоящее время ведется масштабное расследование.

Точная причина гибели россиянки будет установлена после вскрытия.



48-летняя Наталья Сомова пропала 17 августа после того, как вышла из отеля вблизи Мармариса на пешую прогулку. В понедельник, 19 августа, женщина должна была вернуться в РФ, администрации отеля и представителям туроператора о ее исчезновении сообщили родные Натальи.

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Насиловал в прямом эфире: в «чат-рулетку» попало видео с охранником из Якутии и 2-х летней девочкой
31 августа 2024, 15:33

Фото: istock/Motortion

В Якутии суд вынес приговор педофилу Айдеру Асанову, чье дело вызвало широкий общественный резонанс. В мае 2023 года мужчина совершил два преступления. Он показал свои половые органы мальчику во время видеозвонка и в прямом эфире совершил насилие над двухлетней девочкой. О жутких подробностях произошедшего расскажет редакция «Радио 1».

Насилие над девочкой в прямом эфире


В мае 2023 года канадский подросток в «чат-рулетке» наткнулся на стрим, где якутянин совершал насилие над маленькой девочкой. Подросток сделал несколько снимков экрана видеочата и обратился к интернет-сообществу с просьбой помочь обнаружить преступника. Через неделю после инцидента на произошедшее отреагировала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которая обратилась к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

Кем оказался педофил-стример


Следователи провели колоссальную работу по вычислению извращенца и выяснили, что им оказался 42-летний Айдер Асанов, которой на момент обнаружения находился в СИЗО. Оказалось, что Асанов ранее был задержан по подозрению в другом преступлении.

5 мая 2023 года в торговом центре Якутска Асанов совершил действия сексуального характера, связавшись по видеосвязи с ребенком, который родился в 2015 году. Как сообщает канал «112», он демонстрировал мальчику свои половые органы. Это произошло в ТЦ «Норд», где Асанов работал охранником.

Родственники пострадавшего обратились в правоохранительные органы и 13 мая мужчину задержали. 25 мая следователи сообщили о новом «эпизоде преступления против несовершеннолетнего».

«При присмотре за двухлетней внучкой своей партнерши во время прямого эфира он совершил сексуальные насильственные действия в отношении ребенка. В связи с этим также возбуждено уголовное дело», — сообщили следователи.

Фото: istock /juriskraulis

Как искали педофила


Асанова разыскивали не только сотрудники правоохранительных органов, но и пользователи социальных сетей. В одной из публикаций звучала просьба: «Может, кто-то узнает мебель в квартире. Может, мать вспомнит свою дочь и сожителя». Люди призывали к распространению информации о подозреваемом.

В конечном итоге мать девочки опознала на видео с насилием сожителя своей 53-летней подруги. Женщина оставляла ребенка с мужчиной, когда сама уходила на работу или в магазин.

«Все казалось нормальным, я даже не могла предположить, что такое может произойти. <…> Он выпивал, но чтобы причинять вред детям — такого не было. Я не понимаю, что с ним произошло. Работал, все по дому делал. Мне никогда не приходило в голову, что он способен на такое», — рассказала бабушка девочки изданию «Известия».
Пользователи Сети недоумевали, как мужчина мог решиться на издевательство над такою маленькой девочкой, еще и в прямом эфире.

«Он ее насиловал в прямом эфире, это уму непостижимо», «Двухлетняя девочка…как жутко, сможет ли она забыть такое», — писали комментаторы.

Какой срок получил педофил


Сначала Асанов был приговорён к 14 годам лишения свободы, однако гособвинитель счёл наказание недостаточно строгим. В августе 2024 года апелляционный суд в Новосибирске пересмотрел решение Верховного суда Якутии и увеличил срок заключения до 16 лет. Кроме того, после освобождения Асанову будет запрещено в течение 10 лет заниматься деятельностью, связанной с детьми, сообщили в прокуратуре Якутии.

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На Украине водителя туристического автобуса забрали в военкомат во время работы
Общественное: водителя автобуса на Украине забрали в военкомат во время работы
31 августа 2024, 14:42

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Украинские военкомы взяли водителя автобуса прямо во время работы, оставив пассажиров из Полтавы на улице, передает издание «Общественное. Полтава». По словам одной пассажирки, мужчина остановился в районе АЗС.
«…Пока люди отошли поесть, в туалет, подъехала полиция вместе с работниками Надворнянского районного ТЦК (аналог военкомата – прим. ред.). Водителя с документами, ключами от автобуса и деньгами на горючее посадили в автомобиль и забрали. Все люди остались на улице», — прокомментировала женщина.
Уточняется, что среди 50 пассажиров было восемь детей. Областной военкомат никак не прокомментировал сложившуюся ситуацию, но юристы считают, что речь идет о превышении военными должностных полномочий.

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#мир
#украина
#война
#всу
#военком
#новости
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Финансовый директор РФС мог быть на борту пропавшего на Камчатке вертолета
Финдиректор РФС Замятин мог быть на борту пропавшего на Камчатке вертолета
31 августа 2024, 13:56

Фото: iStock/camptoloma

Финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин и его супруга Полина Замятина, предварительно, находились на борту пропавшего на Камчатке вертолета. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Отмечается, что пока вертолет так и не удалось обнаружить. В настоящее время поиски воздушного судна продолжаются, однако при этом они осложняются плохой погодой и темным временем суток.

Согласно информации источника РЕН ТВ, управлял пропавшим вертолетом Ми-8Т командир воздушного судна Денис Б. На борту находились еще два члена экипажа, их личности устанавливаются.

Напомним, вертолет Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро» сегодня, 31 августа, пропал в Камчатском крае. Предварительно, борт летел с вулкана Вачкажец в поселок Николаевка.

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#камчатка
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Самолет Ан-2 жестко сел во Владикавказе, известно о 8 пострадавших
31 августа 2024, 13:24

Фото: istockphoto/rebius

Жесткую посадку во Владикавказе совершил самолет Ан-2, передает 112. По информации журналистов, на борту было 15 человек, включая двоих детей. Сейчас известно о восьми пострадавших.
Ранее сообщалось, что Межгосударственный авиационный комитет подготовил промежуточный отчет после крушения авиалайнера SSJ-100 под Коломной в Подмосковье в середине июля сего года.

Суперджет рухнул в лесу во время полета с ремонтного завода в авиагавань «Внуково». Трагедия унесла жизни трех членов экипажа. На данный момент продолжается расследование.

Также продолжаются поиски пропавшего вертолета с туристами на Камчатке. По предварительной информации, на борту винтокрылой машины находились 22 человека.

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#россия
#самолёты
#новости
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Подозреваемого в двойном убийстве экс-вагнеровца взяли в Пермском крае
Экс-вагнеровец подозревается в убийстве матери и ее семилетней дочки
31 августа 2024, 13:23

Фото: istockphoto/artolympic

По подозрению в двойном убийстве девушки и ее семилетней дочери в Пермском крае взяли бывшего участника ЧВК «Вагнер», пишет Baza. Уточняется, что подозреваемого уже допрашивает военная полиция.
Известно, что фигурант уже сидел за убийство молодой женщины, но заключил контракт с Минобороны и отправился в зону СВО. Позже мужчина получил ранение и поехал в отпуск. В зону боевых действий он должен был вернуться 13 сентября.

За первое убийство подозреваемый получил 20-летний срок, объяснив содеянное тем, что его «переклинило». Эксперты посчитали его вменяемым. К слову, злоумышленник попытался совершить суицид, однако неудачно.

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#пермский край
#криминал
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#новости
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Стало известно, в каких условиях содержится в СИЗО арестованный экс-замглавы МО Попов
SHOT: арестованный экс-замглавы МО Попов находится в СИЗО «Бутырка»
31 августа 2024, 13:18

Фото: iStock/OlFedv

Бывший заместитель министра обороны России Павел Попов находится в зоне безопасного содержания столичного СИЗО «Бутырка». Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что Попову позволили гулять не более часа в день, а также заказывать еду из магазина и вещи на маркетплейсе. Также генералу в пользование предоставили библиотеку, в которой можно взять книги.

На сегодняшний день Попов находится в специальной зоне, где пребывают сотрудники силовых ведомств и правоохранительных органов. В ближайшие дни к бывшему замминистра обороны прибудет адвокат, который также изучит вопрос о возможном переводе Попова под домашний арест.

Напомним, уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении Попова возбудил СК России. Согласно информации следствия, генерал обогащался за счет строительства парка «Патриот» вместе с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника инновационного развития МО РФ Владимиром Шестеровым.

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#минобороны
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Взрывчатку обнаружили в рехабе в Ингушетии
РЕН ТВ: в центре реабилитации от наркотической зависимости в Ингушетии нашли СВУ
31 августа 2024, 12:44

Фото: iStock/aerogondo

В Ингушетии в рехабе обнаружили самодельное взрывное устройство. Об этом информирует РЕН ТВ.
Отмечается, что в правоохранительные органы обратились два местных жителя, которые рассказали, что их в течение нескольких недель незаконно удерживали для излечения от наркозависимости. Однако они сломали решетки и им удалось сбежать.

Прибывшие на место полицейские обнаружили взрывчатку. На данный момент на месте происшествия работают взрывотехники.

Ранее сообщалось, что несколько десятков человек держали в заложниках в частном элитном рехабе в Подмосковье. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Женщина четыре дня просидела мертвой в офисе
60-летняя американка четыре дня просидела мертвой в офисе в Аризоне
31 августа 2024, 11:19

Фото: iStock/Artem_Furman

60-летняя Дениз Прюдом четыре дня просидела мертвой в офисе банковской корпорации Wells Fargo в американском штате Аризона. Об этом сообщает NBC News.
Согласно информации источника, в последний раз визит американки на работу система учета сотрудников зафиксировала 16 августа. На следующий день Прюдом не вышла на работу, но коллеги не обратили на это внимание, а только пожаловались на неприятный запах.

Еще через день он усилился, после чего было найдено тело женщины. Врачи констатировали, что Прюдом ушла из жизни по естественным причинам 16 августа.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге 20-летняя девушка умерла после секса с коллегой по работе. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Продолжаются поиски пропавшего на Камчатке вертолета
На борту пропавшего с туристами вертолета на Камчатке было 22 человека
31 августа 2024, 11:16

Фото: istockphoto/DmyTo

На борту пропавшего на Камчатке вертолета, предварительно, находились 22 человека. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, спасатели привлечены к поискам Ми-8Т.
«…Воздушное судно совершало перелет с площадки в районе вулкана Вачкажец на площадку Николаевка (17 километров юго-западнее аэропорта Елизово), но в назначенное время, около 7.15 мск, экипаж вертолета не вышел на связь», — пояснили в ведомстве.
Там также уточнили что из 22 человек трое являются членами экипажа, еще 19 — пассажиры воздушного судна.

Спасатели готовы вылететь в район поисков. Кроме того, туда выдвинулся вертолет Ми-8 компании-собственника и наземная спасательная группировка.

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