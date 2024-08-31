Пропавшая в Турции россиянка найдена мертвой

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Тело российской туристки Натальи Сомовой, которая пропала 17 августа, обнаружено в субботу в турецком курортном районе Мугла. Об этом информирует газета Milliyet.
Согласно информации источника, тело женщины было извлечено из воды командами береговой охраны и доставлено на берег. Уточняется, что в настоящее время ведется масштабное расследование.
Точная причина гибели россиянки будет установлена после вскрытия.
48-летняя Наталья Сомова пропала 17 августа после того, как вышла из отеля вблизи Мармариса на пешую прогулку. В понедельник, 19 августа, женщина должна была вернуться в РФ, администрации отеля и представителям туроператора о ее исчезновении сообщили родные Натальи.
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Точная причина гибели россиянки будет установлена после вскрытия.
48-летняя Наталья Сомова пропала 17 августа после того, как вышла из отеля вблизи Мармариса на пешую прогулку. В понедельник, 19 августа, женщина должна была вернуться в РФ, администрации отеля и представителям туроператора о ее исчезновении сообщили родные Натальи.
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Екатерина Коршунова