Пьяный мужчина устроил забег с оружием в руках в российской многоэтажке

18 июля 2026, 09:24

В Подмосковье задержали пьяного мужчину, который бегал по подъезду с карабином

Фото: iStock/Oleg Elagin

В Подмосковье задержали пьяного мужчину, который бегал по подъезду многоквартирного дома с охотничьим карабином. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Рогсвардии в своем телеграм-канале.





Инцидент произошел в поселке Дрожжино. Правоохранителей вызвали жильцы, испугавшись за свою жизнь. По их словам, один из соседей вел себя неадекватно и передвигался по этажам с оружием. Прибывшие на место силовики задержали дебошира — им оказался 35-летний приезжий, ранее судимый за разбой. Он попытался спрятаться в своей квартире.



Во время обыска под диваном мужчины нашли самозарядный карабин с магазином и патроном в патроннике. При этом документов на оружие он не имел. В настоящее время проводится проверка.



Задержанный пояснил, что пытался защититься от неких преследователей. По его словам, которые приводит MK.RU, эти люди шли за ним «между стенами».