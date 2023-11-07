Раскрыта причина задержания замминистра внутренних дел Дагестана Исмаилова

Фото: iStock/ronstik
Заместителя министра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова задержали по подозрению о взятке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.
«Силовики задержали замглавы МВД Дагестана Исмаилова, предварительно, он подозревается во взятке», - говорится в сообщении.
7 ноября стало известно о задержании заместителя министра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова. По его месту жительства и работы проводятся обыски. По предварительным данным следственные мероприятия проводят сотрудники управления «М» ЦА ФСБ России. Сотрудники ФСБ вывезли Исмаилова вместе с его заместителем, Далгатом Абдулгапуровым, на допрос в Москву.
Читайте также:
В Подмосковье задержали дагестанца из-за флага Палестины на автомобиле
В Петербурге вынесли приговор судмедэксперту, бравшему взятки за вскрытия
СК: Бывший полицейский из Чувашии получил пять лет за покровительство казино
Элина Позднякова