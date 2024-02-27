Readovka: В Челябинске, предварительно, упал метеорит

Фото: iStock/solarseven
По предварительным данным, в Челябинске вновь упал метеорит, видео происшествия публикует Telegram-канал Readovka.
На видеоролике, записанном на видеорегистратор, видно, как тёмное небо пронзает стремительно летящий вниз огненный шар с хвостом. Можно увидеть и момент его падения с яркой вспышкой, озаряющей небо.
По предварительным данным, в Челябинске вновь упал метеорит, однако, официальных подтверждений этой информации пока нет.
Напомним, ранее астероид рухнул на территорию Челябинска 15 февраля 2013 года. В результате произошедшего пострадали 1615 человек, большинство из них получили ранения от выбитых стёкол. Материальный ущерб, который небесное тело нанесло городу, составил около одного миллиарда рублей.
Читайте также:
В Челябинске пассажиров рейса Москва-Челябинск час не выпускали из самолёта после посадки
МЧС: Челябинск затянуло смогом из‑за пожаров в Свердловской области и ХМАО
Самолет, выполняющий рейс из Москвы в Челябинск, подал сигнал бедствия
По предварительным данным, в Челябинске вновь упал метеорит, однако, официальных подтверждений этой информации пока нет.
Читайте также:
В Челябинске пассажиров рейса Москва-Челябинск час не выпускали из самолёта после посадки
МЧС: Челябинск затянуло смогом из‑за пожаров в Свердловской области и ХМАО
Самолет, выполняющий рейс из Москвы в Челябинск, подал сигнал бедствия
Евгения Парфентьева