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Readovka: В Челябинске, предварительно, упал метеорит

27 февраля 2024, 20:59
Фото: iStock/solarseven

Фото: iStock/solarseven

По предварительным данным, в Челябинске вновь упал метеорит, видео происшествия публикует Telegram-канал Readovka.
На видеоролике, записанном на видеорегистратор, видно, как тёмное небо пронзает стремительно летящий вниз огненный шар с хвостом. Можно увидеть и момент его падения с яркой вспышкой, озаряющей небо.
По предварительным данным, в Челябинске вновь упал метеорит, однако, официальных подтверждений этой информации пока нет.


Напомним, ранее астероид рухнул на территорию Челябинска 15 февраля 2013 года. В результате произошедшего пострадали 1615 человек, большинство из них получили ранения от выбитых стёкол. Материальный ущерб, который небесное тело нанесло городу, составил около одного миллиарда рублей.

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#челябинск
#космос
#небо
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Спецназ подмосковной Росгвардии задержал серийных грабителей ювелирных магазинов
27 февраля 2024, 20:56

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники СОБРа «Булат» Росгвардии Московской области задержали двоих грабителей ювелирного магазина. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.
«Злоумышленники в чёрных масках зашли в ювелирный магазин на проспекте Мира во Фрязине, разбили несколько витрин, высыпали драгоценности в рюкзак и скрылись. Всего им удалось похитить 155 ювелирных изделий», – говорится в сообщении.
Через некоторое время подмосковные росгвардейцы вместе с коллегами из полиции задержали двоих подозреваемых в местах их проживания в Люберцах и Фрязине. Оказалось, что ранее ни уже были судимы.

В ходе обыска у одного из задержанных обнаружили бирки от ювелирных изделий. Следователи возбудили уголовное дело.


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#росгвардия
#грабители
#фрязино
#безопасность
#московская область
#подмосковье
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В Калининграде задержали двух туристов, устроивших пикник на Вечном огне
27 февраля 2024, 20:38

Фото: iStock/Paha_L

Сотрудники Росгвардии в Калининграде задержали двух туристов, устроивших пикник и танцы у Вечного огня на мемориальном комплексе Памятник 1200 гвардейцам, об этом сообщили в региональном управлении ведомства.
«Сегодня около 01 часа 30 минут на улице Галицкого в Калининграде сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 37-летнюю жительницу Ижевска и 38-летнего екатеринбуржца, подозреваемых в осквернении Вечного огня, а также краже корзины с цветами на мемориальном комплексе 1200 воинам-гвардейцам», — прокомментировали произошедшее представители ведомства.

Правонарушителей удалось обнаружить при помощи камер видеонаблюдения. Туристы распивали алкогольные напитки у мемориала, затем начали танцевать возле него, перепрыгивая через него, а затем и вовсе забрали с Вечного огня букет цветов.

После задержания женщину отправили в больницу из-за плохого самочувствия, а её спутника поместили под арест. Теперь ему грозит административное дело за мелкое хулиганство.

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#росгвардия
#калининград
#вечный огонь
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Суд оправдал сына вице-губернатора Саратовской области по делу о рукоприкладстве
27 февраля 2024, 20:05

Фото: iStock/Akintevs

Суд вынес оправдательный приговор сыну вице-губернатора Саратовской области Игоря Пивоварова по делу о рукоприкладстве, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на аппарат мирового судьи судебного участка №3 города Балаково.
Ранее жительница Балаково в Саратовской области сообщила в полицию, что 9 сентября 2022 проживающий с ней сын высокопоставленного чиновника Иван Пивоваров убил двоих собак и избил её. В интернете были опубликованы кадры, на которых мужчина пинает ногой собаку, после чего та отлетает на несколько метров.

В отношении Пивоварова было возбуждено уголовное дело за причинение лёгкого вреда здоровью. Однако, 31 мая Балаковский районный вынес Пивоварову оправдательный приговор ввиду отсутствия состава преступления.

«(Пивоварова) оправдали за отсутствием состава преступления», — сообщили агентству в аппарате мирового судьи.

Отмечается, что мировой судья рассматривал дело Пивоварова в декабря 2023 года.

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#суд
#саратов
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В Тамбове 15-летний школьник до смерти избил бомжа
В Тамбове 15-летний школьник отправился в СИЗО за жестокую расправу над бомжом
27 февраля 2024, 19:38

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Сотрудники Следственного управления СК РФ по Тамбовской области предъявили обвинение 15-летнему подростку. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшему.
Как установили следователи, в ночь на 24 февраля школьник вступил в конфликт с 54-летним гражданином без определённого места жительства (бомж). Тот нелицеприятно высказался в адрес мальчика, сообщает региональное управление Следственного комитета России. Подросток расстроился и от огорчения так сильно избил мужчину, что тот скончался. Утром окровавленное тело бомжа обнаружили сотрудники местного торгового центра, около которого произошёл инцидент. Экспертиза установила, что мужчина умер от сочетания множественных травм головы и туловища.

Агрессивному и обидчивому молодому человеку суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, о чём просило следствие. Продолжается уточнение всех подробностей и обстоятельств происшедшего. Выяснилось, что подросток ранее уже имел проблемы с законом и привлекался к уголовной ответственности.

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#суд
#подросток
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#следователи
#школьник
#следствие
#инцидент
#мужчина
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Богомаз: Три человека пострадали под обстрелом посёлка Суземка
27 февраля 2024, 19:32

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

В результате обстрела брянского посёлка Суземка со стороны ВСУ пострадали три человека, об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.
«Украинские террористы произвели артиллерийский обстрел поселка городского типа Суземка. Снаряды попали в самый центр Суземки, где живут мирные граждане», — прокомментировал ситуацию Богомаз.

По словам губернатора Брянской области, в результате произошедшего обстрела ранения получили три мирных жителя. Один из них получил серьёзную травму, двое других — ранения средней степени тяжести. Пострадавших доставили в больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь, подчеркнул Богомаз.

Частичные повреждения получило административное здание, заключил губернатор.

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#брянская область
#александр богомаз
#всу
#обстрел
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В Берлине задержали террористку Клетте, её разыскивали более 30 лет
27 февраля 2024, 19:17

Фото: iStock/fotoember

В Берлине задержали немецкую террористку Даниэлу Клетте, которую разыскивали более 30 лет, об этом сообщает издание Bild.
Клетте принадлежала к немецкой леворадикальной террористической организации, действовавшей в ФРГ и Западном Берлине в 1968—1998 годах «Фракция Красной армии». Участники этой организации ответственны за 34 убийства, покушение на жизни высокопоставленных лиц, банковские налёты, а также взрывы гражданских и военных объектов.

Саму Клетте разыскивали более 30 лет по подозрению в подрыве тюрьмы в Вайтерштадте в 1993 году и нападении на посольство США в Бонне в 1991 году.

Немецкие правоохранители задержали террористку в Берлине.

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#теракт
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Убийство водителя Патрушева в Петербурге вывело на схрон оружия в гараже
27 февраля 2024, 19:01

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Убийство водителя адвоката Виктора Патрушева в Санкт-Петербурге позволило обнаружить огромный склад оружия в гараже, об этом стало известно 78.RU.
Напомним, 20 февраля 41-летний водитель привёз детей адвоката в школу, вышел из машины, чтобы проводить их до дверей, а когда возвращался назад — получил пулю в затылок. 22 февраля пострадавший скончался в больнице. 23 февраля суд отправил в СИЗО двух подозреваемых в убийстве водителя.

Как пишет 78.RU, заказное убийство вывело к гаражному кооперативу на Глухарской улице. Там был обнаружен огромным схрон с оружием.

«Внутри лежали снайперские винтовки, оптика к ним, пистолеты Макарова, револьвер, гранаты, автоматы Калашникова, патроны к ним и прочее», — сообщил автор статьи.

Кому именно принадлежит всё обнаруженное в гараже пока не установлено, однако, известно, что этот склад связан с убийством водителя у питерской школы.

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#убийство
#санкт-петербург
#оружие
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В Петербурге пьяная мать избила 11-летнюю дочь за отказ идти за алкоголем
В Петербурге 11-летняя девочка попала в больницу после избиения матерью
27 февраля 2024, 18:33

Фото: iStock/SB Arts Media

В Санкт-Петербурге мать избила собственную 11-летнюю дочь за то, что та отказалась идти в магазин за пивом. Девочке понадобилась помощь медиков. Об этом сообщает портал «78».
Согласно сообщению, всё произошло вечером 26 февраля в Песочном. В больницу попала девочка с ушибами, травмой головы и сотрясением мозга. Оказалось, что девочку избила мать.

Оказалось, что она проживает в неблагополучной семье. 40-летняя мать постоянно пьет, оставляя дочь и младшего сына на попечение бабушке с дедушкой.

Женщина попросила девочку сходить в магазин за пивом и сигаретами. Она сделала это, однако предупредила, что больше не пойдет. Такое поведение девочки вывело мать из себя. Она схватила дочь за волосы, вырвала клок и нанесла несколько ударов по лицу. Этот процесс наблюдал и отчим, который предпочел не вмешиваться.

Девочка выбежала из квартиры и обратилась к соседям, которые и вызвали скорую помощь. По данному факту полиция проводит проверку.

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В РГГУ студентка с кувалдой напала на однокурсницу из-за парня
27 февраля 2024, 17:47

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В столичном РГГУ студентка с кувалдой напала на однокурсницу в туалете из-за того, что девушки не смогли поделить одного парня, с которым встречались одновременно. Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, студентки учатся на четвёртом курсе. Вдруг они узнали, что на протяжении уже почти года одновременно встречаются с одним парнем. Он организовал встречу в кафе с обеими возлюбленными и сообщил, что выбирает одну из них, а с другой девушкой отношения он разорвал. Тогда отвергнутая пообещала отомстить.

Уже на следующий день обиженная девушка пронесла в университет полуторакилограммовую кувалду. В перерыве между парами она зашла за бывшей подругой в туалет, где и ударила соперницу по голове. Однако пострадавшей удалось сбежать. Из туалета она выбежала вся в крови. На место была вызвана скорая помощь. Рана оказалась неглубокой. Пострадавшая обратилась в полицию по факту нападения.

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