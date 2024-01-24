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Readovka: В столице Монголии взорвался огромный газовоз

24 января 2024, 00:07
Фото: iStock/Leonid_Ikan

Фото: iStock/Leonid_Ikan

В столице Монголии Улан-Баторе около крупного рынка «Дунжингарав» взорвался грузовик с 60 тоннами газа, сообщает Telegram-канал Readovka.





После взрыва загорелись несколько зданий и стоящих неподалёку машин, однако сейчас пожарным удалось почти полностью сбить огонь.

Монгольские издания при этом пишут о двадцати четырёх погибших. Официально эта информация не подтверждена.

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#взрыв
#газ
#погибшие
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В Люберцах произошла драка со стрельбой
23 января 2024, 22:52

Фото: iStock/A_N

Жители подмосковных Люберец устроили драку, которая закончилась стрельбой. Об этом сообщили в пресс-службе главка МВД РФ по региону.
«В ходе мониторинга сети интернет полицейскими была выявлена видеопубликация, на которой запечатлен конфликт между гражданами, а также слышны звуки, похожие на выстрелы», - говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что в настоящее время выясняются личности участников драки со стрельбой, а также ведутся их поиски для привлечения к ответственности в соответствии с законом РФ.

Ранее также сообщалось, что на свадьбе в Карачаево-Черкессии мужчина устроил стрельбу, а одна из пуль случайно попала в семилетнюю девочку. Ребенок получил огнестрельное ранение плеча.

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#конфликт
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#рф
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В центре Москвы при пожаре в квартире погиб мужчина
23 января 2024, 21:48

Фото: iStock/Igor Vershinsky

В центре Москвы при пожаре в квартире многоэтажного дома погиб мужчина. Об этом сообщает столичная прокуратура.
«В квартире жилого дома в Протопоповском переулке произошел пожар, в результате которого погиб мужчина 1964 года рождения», - говорится в сообщении ведомства.

Для установления точной причины возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза. Также проводится проверка по факту смерти человека при пожаре. Ее ход контролирует Мещанская межрайонная прокуратура.

Ранее сообщалось, что а Лобне мужчина зарезал знакомого и поджёг его квартиру, чтобы скрыть улики. Благодаря совместной работе полицейских Лобни и Подольска, подозреваемого удалось задержать. Им оказался ранее судимый 33-летний мужчина без определённого места жительства. Задержанный рассказал, что был в гостях у знакомого. Между ними возник конфликт, и тогда он несколько раз ударил хозяина квартиры ножом. Потом, чтобы скрыть следы преступления, он поджёг матрас, а оттуда огонь распространился по всей квартире.

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#мужчина
#дома
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Очевидец землетрясения в Казахстане: «Дом трясло из стороны в сторону»
23 января 2024, 20:08

Фото: istockphoto.com/SteveCollender

Житель Жетысуского района Алма-Аты в Казахстане Даурен Абилов (имя изменено по его просьбе) рассказал, какой силы было землетрясение, произошедшее в ночь на 23 января.
«Землетрясение началось около полуночи по местному времени. Толчки были сильными — по ощущениям дом трясло из стороны в сторону», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» мужчина.

В конечном итоге, по его словам, жители с вещами эвакуировались на улицу из зданий.

Ранее жительница Алма-Аты Мадина делилась, как пережила землетрясение. По её словам, она всю ночь пробыла в машине. Она также говорила, что что некоторым людям пришлось простоять на улице.

В ночь с понедельника на вторник на границе Казахстана и Киргизии произошло землетрясение магнитудой 6,7. Жители Алма-Аты почувствовали толчки с интенсивностью 5 баллов. В связи с этим местный департамент по чрезвычайным ситуациям призвал горожан выйти на улицу до получения дополнительных указаний.

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#дом
#ночь
#землетрясение
#казахстан
#происшествие
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Жительница Алма-Аты Мадина заявила об ужасном шоке во время землетрясения
«Газета.ru»: Жительница Алма-Аты Мадина рассказала о пережитом землетрясения
23 января 2024, 18:39

Фото: istockphoto.com/Petrovich9

Жительница Алма-Аты Мадина поделилась, как пережила землетрясение.
По её словам, она всю ночь пробыла в машине.

«У меня ужасный шок был в тот момент. Сначала я подумала, что это мне так чудится, потом люстры начало трясти. Я пошла будить родителей, а после мы с семьёй начали молиться всем святым. Толчки продолжались, по-моему, около 10 минут всего лишь, но было ощущение, как будто целый час. У меня уже все плохие мысли в голову полезли, стала вспоминать Турцию, Японию. Потом нам сестра позвонила из другого дома, сказала быстро на улицу выбегать. Как попало оделись. Я успела только схватить кошелек с документами. Думала, полчаса постоим и обратно вернемся. А смотрю, в чате пишут, что второй толчок был. Потом сказали, еще будет афтершок. Слава богу, у нас есть машина, мы в ней сидели всю ночь», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Мадина.

Она добавила, что некоторым людям пришлось простоять на улице.

Ранее сообщалось, что в ночь с понедельника на вторник на границе Казахстана и Киргизии произошло землетрясение магнитудой 6,7. Жители Алма-Аты почувствовали толчки с интенсивностью 5 баллов. В связи с этим местный департамент по чрезвычайным ситуациям призвал горожан выйти на улицу до получения дополнительных указаний.

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#ночь
#жители
#дома
#землетрясение
#машина
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Гладков: Украинский дрон-камикадзе влетел в частный дом в Белгородской области
23 января 2024, 18:20

Фото: iStock/NatureNow

Украинский дрон-камикадзе влетел в частный дом в Белгородской области, об этом написал глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
«Хутор Лозовая Рудка Борисовского района подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, который влетел в частный жилой дом», — прокомментировал ситуацию Гладков.

По словам губернатора, в результате взрыва никто не пострадал.

При этом, в доме, в который угодил беспилотный летательный аппарат, взрывной волной выбило окна. Также пострадали стены и линия электроснабжения.

В настоящий момент на месте происшествия работают оперативные и аварийные службы.

Напомним, 22 января дрон-камикадзе нанёс удар по белгородскому селу Репьяховка. В результате взрыва пострадал мирный житель.

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#жилой всу
#бпла
#белгород
#вячеслав гладков
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Опрокинувшийся в Тверской области лесовоз перекрыл трассу М-10 в сторону Москвы
23 января 2024, 17:56

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

На трассе М-10 опрокинулся лесовоз, перекрывший движение в сторону Москвы, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.
«Водитель лесовоза не учел дорожные условия, не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате две полосы движения по направлению в сторону Москвы перекрыты. В ближайшие 20 минут движение будет возобновлено по одной полосе», — прокомментировал сложившуюся ситуацию собеседник агентства.

Как отметили в ведомстве, дорожно-транспортное происшествие произошло на 155-м километре трассы. В настоящий момент на месте аварии работают полицейские и спасатели.

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.

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#москва
#трасса
#мвд
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Пьяная рентгенолог четыре часа не могла расшифровать снимки подростков в Кирове
23 января 2024, 17:32

Фото: iStock/utah778

В Кирове врач-рентгенолог, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, на протяжении четырех часов не могла расшифровать снимки группы старшеклассников для военкомата. Об этом сообщает Shot.
Согласно сообщению, 22 января в Кировскую городскую больницу прибыла группа девятиклассников, чтобы пройти флюорографию для военкомата. Исследование провели быстро, однако с его расшифровкой возникли проблемы. Дети прождали результаты более четырех часов.

Одна из мам сняла позвала врача-рентгенолога и сняла на видео, судя по которому специалист была пьяной. Она попыталась оправдаться смертью бабушки, и пояснила, что выпила много успокоительного. Родители пытались вызвать заведущую, однако все сотрудники разбежались по кабинетам. В итоге на место приехал экипаж полицейских, однако к тому моменту все снимки были расшифрованы.

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#видео
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#сотрудники
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СК РФ назвал приоритетную версию гибели самолёта Falcon 10 в Афганистане
СК считает версию отказа двигателей основной в расследовании аварии Falcon 10
23 января 2024, 16:51

Фото: istockphoto/Pinkypills

Отказ двигателей рассматривается в качестве основной причины аварии самолёта Falcon 10 в Афганистане. Об этом сообщили представители Следственного комитета РФ.
По словам сотрудников СК, как и положено, рассматриваются самые различные причины и версии аварии, но одна из приоритетных — технические неполадки в виде отказа двигателей. В настоящее время следователи проводят обыски, изымают и изучают документы, которые могут иметь значение для следствия, предпринимают другие необходимые следственные действия.

Следственный комитет вместе с послом России в Афганистане и представителями Росавиации постоянно получают информацию о состоянии выживших россиян. В настоящее время предпринимаются все необходимые действия для организации их транспортировки в Москву.

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#следственный комитет
#следователи
#аварии
#документы
#ск
#самолет
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Блогер Гаджиев гоняет по Москве на скорости в 200 километров в час
23 января 2024, 16:13

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Блогер Гаджи Гаджиев со своими приятелями гоняет по Москве на скорости в 200 километров в час, чтобы снять интересные ролики для социальных сетей. При этом, гонщики подвергают опасности всех, кто находится с ними на столичных дорогах.
Гаджиев с друзьями снимает «хайповые» ролики, разгоняясь на запрещённой законом скорости в 200 километров в час и подрезая проезжающие мимо машины. Автолюбители даже уходят на общественных дорогах в занос, а на вопрос «Зачем?», отвечают — «Просто побаловаться».

При этом, несмотря на то, что количество дорожно-транспортных происшествий снизилось в 2023 году, аварийность на столичных дорогах всё равно остаётся весьма высокой.

Самой страшной дорогой по праву считается МКАД. Однако, не стоит забывать и о «дороге смерти», которой называют Кутузовский проспект.

По информации статистического портала rusdtp.ru, только за 23 января 2024 года на дорогах Москвы произошла 21 авария, в которой пострадали 23 человека, один погиб.

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#авария
#машины
#блогер
#дтп
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