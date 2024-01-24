Readovka: В столице Монголии взорвался огромный газовоз

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В столице Монголии Улан-Баторе около крупного рынка «Дунжингарав» взорвался грузовик с 60 тоннами газа, сообщает Telegram-канал Readovka.
После взрыва загорелись несколько зданий и стоящих неподалёку машин, однако сейчас пожарным удалось почти полностью сбить огонь.
Монгольские издания при этом пишут о двадцати четырёх погибших. Официально эта информация не подтверждена.
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Артем Путинцев