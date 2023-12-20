РИА: Илья Яшин* обжаловал первый иноагентский приговор

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Илья Яшин* обжаловал свой первый штраф, который ему присудили за неуказание им статуса иностранного агента в социальных сетях, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Бабушкинский суд Москвы.
«В суд поступила апелляционная жалоба Яшина И.В.*», - прокомментировала ситуацию собеседница СМИ.
Отмечается, что в судебном заседании Яшин* участвовал по видеосвязи, находясь в ИК-3 Смоленской области.
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*Признан иностранным агентом на территории РФ.
Евгения Парфентьева