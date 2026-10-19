Родители убили сына из-за наследства
Пожилую пару обвиняют в убийстве 45-летнего сына. Прокуратура Дзержинского района Новосибирска направила в суд уголовное дело в отношении 79-летнего мужчины и его 69-летней супруги, сообщили в надзорном ведомстве региона.
Согласно материалам дела, трагедия произошла 7 июня. В тот день нетрезвый мужчина устроил ссору с родителями на почве спора о наследстве. В ходе конфликта он начал угрожать старикам расправой и ударил мать по лицу.
Отец, пытаясь защитить супругу, попытался удержать сына за руки. После этого мать сдавила агрессору шею и закрыла рот и нос, перекрыв доступ кислорода.
Глава семейства в это время фиксировал руки и ноги сына, прижимая его телом к полу. Супруги не прекращали удерживать мужчину до тех пор, пока он не перестал подавать признаки жизни. Как отметили в прокуратуре, следствие квалифицировало действия пожилых людей как превышение пределов необходимой обороны.
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