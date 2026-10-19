Родители убили сына из-за наследства

19 октября 2026, 14:58

В Новосибирске родители убили пьяного сына при разговоре о наследстве

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

Пожилую пару обвиняют в убийстве 45-летнего сына. Прокуратура Дзержинского района Новосибирска направила в суд уголовное дело в отношении 79-летнего мужчины и его 69-летней супруги, сообщили в надзорном ведомстве региона.