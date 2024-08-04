Российская восьмиклассница занялась сексом со своим учителем

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Учителя ОБЖ и истории из Екатеринбурга подозревают в сексуальной связи с восьмиклассницей. Об этом пишет E1.RU со ссылкой на источник.
Отмечается, что преподаватель в школе был на хорошем счету. Инцидент произошел весной, когда 15-летняя школьница пришла в гости к нему домой.
После этого девушка рассказала обо всем своей матери. На сегодняшний день учителя, который в школе уже не работает, обвиняют в интимной связи и развратных действиях с несовершеннолетней.
Уточняется, что речи об изнасиловании пока не идет. В произошедшем мужчина сознался, он утверждает, что секс был по обоюдному согласию. Комментарий от СК РФ еще не поступал.
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После этого девушка рассказала обо всем своей матери. На сегодняшний день учителя, который в школе уже не работает, обвиняют в интимной связи и развратных действиях с несовершеннолетней.
Уточняется, что речи об изнасиловании пока не идет. В произошедшем мужчина сознался, он утверждает, что секс был по обоюдному согласию. Комментарий от СК РФ еще не поступал.
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Екатерина Коршунова